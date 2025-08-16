Nem múlik a szúnyogcsípés? Azonnal forduljon orvoshoz, ha ezeket a tüneteket tapasztalja

Bár a szúnyogcsípések elsőre csupán kellemetlen viszketést és bőrpírt okoznak, ennél jóval súlyosabb következményekkel is járhatnak. A szúnyogok ugyanis nemcsak bosszantóak, hanem bizonyos betegségek, például vírusok terjesztői is lehetnek, amelyek komoly egészségügyi kockázatot jelentenek. Ezért különösen fontos, hogy nyáron, a szabadban tartózkodva fokozott figyelmet fordítsunk a védekezésre, és megismerjük a betegségek kockázatait.

Szúnyogcsípés veszélyei

–Minden olyan betegség veszélyt jelenthet, amely a vér útján terjed. Mivel a csípőszúnyogok vérszívó élőlények, képesek lehetnek egyik gazdaszervezetről a másikra – például állatról emberre – átvinni különféle kórokozókat. Előfordulhat például, hogy először egy egér vagy denevér vérét szívja, majd rászáll az emberre, és ugyanazzal a szúró-szívó szájszervével megfertőzheti az embert, ha az előző gazda valamilyen vírushordozó volt. A fertőzés így pillanatok alatt megtörténhet.

A legnagyobb problémát jelenleg a globális felmelegedés okozza, mivel ennek hatására olyan trópusi vagy szubtrópusi eredetű betegségek is megjelenhetnek hazánkban, amelyek korábban nem voltak jelen. Régebben a hazai éghajlat nem tette lehetővé, hogy ezek a betegségek megjelenjenek vagy kifejlődjenek, de a melegedő klíma most már kedvezhet a terjedésüknek.

– Magyarországon jelenleg mintegy 120–150 olyan csípőszúnyogfajról tudunk, amelyek potenciálisan terjeszthetnek betegségeket. Szerencsére a fertőzött példányokkal való találkozás esélye egyelőre viszonylag alacsony. A tünetek változóak lehetnek, attól függően, hogy éppen milyen kórokozót visz át a vérszívó. Éppen ezért fontos az elővigyázatosság és a megelőzés, különösen a nyári hónapokban – magyarázta Ábrahám Levente entomológus.

Milyen betegségeket terjeszthetnek a szúnyogok?

Nyugat-nílusi láz

A Culex pipiens szúnyogok által terjesztett vírusos betegség, amelynek 80-85 százaléka tünetmentesen zajlik le. Akik mégis megbetegszenek, lázat, fejfájást, izomfájdalmakat és néha bőrkiütéseket tapasztalhatnak. Súlyos esetben a vírus az idegrendszert is megtámadhatja. Magyarországon az elmúlt években különösen nyáron szaporodtak meg az esetek, tavaly például Somogy megyéből jelentettek több fertőzést.

Usutu vírus

Kevésbé ismert, de egyre gyakoribb fertőzés, amely szintén a Culex szúnyogok közvetítésével terjed. Enyhébb tünetekkel jár, mint a nyugat-nílusi láz: általános rosszullét, láz, fejfájás, izomfájdalmak. Általában 1-2 hét alatt gyógyul. Magyarországon főként véradók vérében mutatták ki a betegség elleni ellenanyagot, ami a korábbi fertőződést jelzi.

Bőrférgesség

Ritkán előforduló, de fontos betegség, amely elsősorban kutyáktól és macskáktól terjed az emberre. A féreg kis távolságokat tesz meg a bőr alatt, ezért helyi csomóként jelenik meg a szúnyogcsípés környékén, főként a felsőtesten, nyakon, fej környékén vagy a mellkason. Szerencsére emberről emberre nem terjed.

Zika-vírus

A Zika-vírust szintén az Aedes faj terjeszti. A fertőzés általában enyhe tünetekkel jár, mint például láz, bőrkiütés, ízületi fájdalmak és kötőhártya-gyulladás. Ugyanakkor különösen veszélyes lehet a várandós nők számára, mivel a vírus súlyos születési rendellenességeket, például mikrokefáliát okozhat, ami a csecsemők rendellenesen kicsi fejméretét jelenti.

Hogyan enyhíthetjük a szúnyogcsípés kellemetlenségeit?