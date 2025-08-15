2 órája
Ne hagyd kint a mosott ruhát! Nagyszabású szúnyoggyérítést rendeltek el
Emberre veszélytelen, ám néhány intézkedés javasolt. Le kell takarni a mosott ruhát, mert hétfőn jön a szúnyoggyérítés Kaposváron.
Kaposvár önkormányzata területén az országos központi szúnyoggyérítés keretén belül földi úton történő szúnyogírtás lesz 2025. augusztus 18. napján, a napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén a gyérítést 19-én végzik el.
Tudnivalók a szúnyoggyérítésről
A gyérítéshez használt készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.
A lakosság részére mégis azt javasolják:
• A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni.
• A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni.
• A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni.
• A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.
• A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák.
• A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.