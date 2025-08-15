augusztus 15., péntek

Ne hagyd kint a mosott ruhát! Nagyszabású szúnyoggyérítést rendeltek el

Emberre veszélytelen, ám néhány intézkedés javasolt. Le kell takarni a mosott ruhát, mert hétfőn jön a szúnyoggyérítés Kaposváron.

Kaposvár önkormányzata területén az országos központi szúnyoggyérítés keretén belül földi úton történő szúnyogírtás lesz 2025. augusztus 18. napján, a napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén a gyérítést 19-én végzik el. 

Szúnyoggyérítés várható hétfőn Forrás: Pexels.com
Szúnyoggyérítés várható hétfőn
Forrás: Pexels.com

Tudnivalók a szúnyoggyérítésről

A gyérítéshez használt készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

szúnyog írtás_Mk_0001
Fotó: Makovics Kornél


A lakosság részére mégis azt javasolják: 

• A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni.
• A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni.
• A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni.
• A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.
• A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák.
• A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
