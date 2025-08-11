Helyi közélet
3 órája
Táborozóknál jártak a barcsi rendőrök
A homokszentgyörgyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat nyári táborába kaptak meghívást a prevenciós szakemberek.
– A barcsi bűnmegelőzési előadók Homokszentgyörgyre látogattak – derült ki a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság (SVMRFK) hétfői tájékoztatójából. A táborozó gyerekeket elsősorban a drogprevenció témakörében látták el hasznos tanácsokkal, de a résztvevők az áldozattá válás megelőzése érdekében hasznos tanácsokat kaptak a nyár veszélyeiről, melyek a kibertérben és azon túl egyaránt leselkedhetnek rájuk.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre