Táborozóknál jártak a barcsi rendőrök

– A barcsi bűnmegelőzési előadók Homokszentgyörgyre látogattak – derült ki a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság (SVMRFK) hétfői tájékoztatójából. A táborozó gyerekeket elsősorban a drogprevenció témakörében látták el hasznos tanácsokkal, de a résztvevők az áldozattá válás megelőzése érdekében hasznos tanácsokat kaptak a nyár veszélyeiről, melyek a kibertérben és azon túl egyaránt leselkedhetnek rájuk.