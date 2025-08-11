augusztus 11., hétfő

Táborozóknál jártak a barcsi rendőrök

A homokszentgyörgyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat nyári táborába kaptak meghívást a prevenciós szakemberek.

Harsányi Miklós

– A barcsi bűnmegelőzési előadók Homokszentgyörgyre látogattak – derült ki a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság (SVMRFK) hétfői tájékoztatójából. A táborozó gyerekeket elsősorban a drogprevenció témakörében látták el hasznos tanácsokkal, de a résztvevők az áldozattá válás megelőzése érdekében hasznos tanácsokat kaptak a nyár veszélyeiről, melyek a kibertérben és azon túl egyaránt leselkedhetnek rájuk.

 

