Iskola

Változik a tanév! Még vakációnak a diákok, de már egy hosszabb félév vár rájuk az iskolában

A 2024/2025-ös tanév lezárása óta csupán néhány hét telt el, a következő tanév ütemezése már most elérhető. A Belügyminisztérium a Magyar Közlönyben közölte a 2025/2026-os tanév részletes menetrendjét, amelyben szerepel, hogy a tanév első féléve egy héttel hosszabb lesz az eredeti javaslatnál.

Bodor Nikolett
Változik a tanév! Még vakációnak a diákok, de már egy hosszabb félév vár rájuk az iskolában

Fotó: Vendel Lajos

A következő tanév 181 tanítási napból áll majd, az évkezdés időpontja 2025. szeptember 1., amely hétfőre esik. A tanítási év hivatalosan 2026. június 19-én, pénteken zárul. A végzős diákoknak azonban korábban fejeződik be az iskolai év: a középfokú intézményekben április 30-án (csütörtök), míg a két évfolyamos szakiskolákban május 29-én ér véget. 
Az első félév egészen 2026. január 23-ig tart, ami szintén pénteki napra esik. Az iskolák január 30-ig kötelesek tájékoztatni a tanulókat és szüleiket a féléves tanulmányi eredményekről.

Tanév információk 2025/2026 – amit szülőknek és diákoknak tudni kell
Tanév információk 2025/2026 – amit szülőknek és diákoknak tudni kell

 

 

Tanév tanítási szünetei időrendben

Év közben három szünettel számolhatnak a diákok:

  • őszi szünet: október 23-tól november 2-ig tart. Az utolsó tanítási nap előtte október 22. (szerda), a tanítás november 3-án (hétfőn) folytatódik.
  • téli szünet: december 20. és január 4. közé esik. A diákok december 19-én (pénteken) ülnek be utoljára az iskolapadba, majd január 5-én (hétfőn) térnek vissza.
  • tavaszi szünet: április 2. és 12. között lesz. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), az első tanítási nap pedig április 13. (hétfő).

 

Őszi érettségi vizsgák

Az őszi írásbeli érettségik 2025. október 10-én kezdődnek és október 27-ig tartanak. Az emelt szintű szóbeli vizsgák időszaka november 6. és 10. között lesz, míg a középszintű szóbelikre november 17–21. között kerül sor.

 

Középiskolai felvételi tudnivalók

A középfokú felvételi eljárás keretében a jelentkezések leadási határideje 2025. december 1. A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2026. január 24. (szombat), 10:00 órától. A pótló vizsgára 2026. február 3-án, 14:00 órakor kerül sor.

Fontos: az írásbeli vizsgára való jelentkezés nem helyettesíti az adott iskolába történő felvételi jelentkezést, amelynek határideje 2026. február 19. A szóbeli meghallgatások március 2–19. között zajlanak, a felvételi jegyzékek közzététele pedig legkésőbb március 20-ig történik meg.

 

Tavaszi érettségi vizsgaidőszak

A tavaszi vizsgaidőszak 2026. május 4-én kezdődik és május 22-ig tart. Az első vizsga a magyar nyelv és irodalom lesz. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3–10. között zajlanak, a középszintű szóbeliket pedig június 15. és július 1. között tartják meg.

 

Általános iskolai beiratkozás

Az első osztályba lépő, tanköteles korú gyermekeket 2026. április 23-án és 24-én kell beíratni az általános iskolákba.

 

Országos kompetenciamérések

Március 23. és május 29. között kerül sor az országos kompetenciamérések lebonyolítására. A vizsgált területek és évfolyamok a következők:

4. évfolyam: egy napon szövegértési és matematikai feladatok.

5. évfolyam: két napon keresztül történik a felmérés – szövegértés, matematika, történelem és digitális kultúra tantárgyakból.

6–11. évfolyam: három vizsganapon mérik a következő területeket: szövegértés, matematika, digitális kultúra, történelem, természettudomány, idegen -és célnyelv.

 

A Balatonlelle–Karédi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetője elmondta, hogyan készülnek a gördülékeny tanévkezdésre:

– Az összes pedagógusi álláshelyet sikerült betöltenünk, így minden tantárgyat szaktanárok fognak tanítani. Egy kollégánk nyugdíjba vonult, de az ő helyét is már pótoltuk. A szokásos nyári felújítási munkálatok is rendben lezajlottak: folytattuk a tantermek padlójának újralakkozását és csiszolását, amit még a tavalyi program keretében kezdtünk meg. A tankerület és a szülői szervezet együttműködésének köszönhetően további felújításokra is sor kerül. Minden adott ahhoz, hogy a tanévet a gyermekek számára a lehető legjobb körülmények között kezdhessük meg -mondta el Miseta Zoltán igazgató.

 

 

 

