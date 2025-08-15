Változik a tanév! Még vakációnak a diákok, de már egy hosszabb félév vár rájuk az iskolában

A következő tanév 181 tanítási napból áll majd, az évkezdés időpontja 2025. szeptember 1., amely hétfőre esik. A tanítási év hivatalosan 2026. június 19-én, pénteken zárul. A végzős diákoknak azonban korábban fejeződik be az iskolai év: a középfokú intézményekben április 30-án (csütörtök), míg a két évfolyamos szakiskolákban május 29-én ér véget.

Az első félév egészen 2026. január 23-ig tart, ami szintén pénteki napra esik. Az iskolák január 30-ig kötelesek tájékoztatni a tanulókat és szüleiket a féléves tanulmányi eredményekről.

Tanév információk 2025/2026 – amit szülőknek és diákoknak tudni kell

Tanév tanítási szünetei időrendben

Év közben három szünettel számolhatnak a diákok:

őszi szünet : október 23-tól november 2-ig tart. Az utolsó tanítási nap előtte október 22. (szerda), a tanítás november 3-án (hétfőn) folytatódik.

: október 23-tól november 2-ig tart. Az utolsó tanítási nap előtte október 22. (szerda), a tanítás november 3-án (hétfőn) folytatódik. téli szünet: december 20. és január 4. közé esik. A diákok december 19-én (pénteken) ülnek be utoljára az iskolapadba, majd január 5-én (hétfőn) térnek vissza.

december 20. és január 4. közé esik. A diákok december 19-én (pénteken) ülnek be utoljára az iskolapadba, majd január 5-én (hétfőn) térnek vissza. tavaszi szünet: április 2. és 12. között lesz. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), az első tanítási nap pedig április 13. (hétfő).

Őszi érettségi vizsgák

Az őszi írásbeli érettségik 2025. október 10-én kezdődnek és október 27-ig tartanak. Az emelt szintű szóbeli vizsgák időszaka november 6. és 10. között lesz, míg a középszintű szóbelikre november 17–21. között kerül sor.

Középiskolai felvételi tudnivalók

A középfokú felvételi eljárás keretében a jelentkezések leadási határideje 2025. december 1. A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2026. január 24. (szombat), 10:00 órától. A pótló vizsgára 2026. február 3-án, 14:00 órakor kerül sor.

Fontos: az írásbeli vizsgára való jelentkezés nem helyettesíti az adott iskolába történő felvételi jelentkezést, amelynek határideje 2026. február 19. A szóbeli meghallgatások március 2–19. között zajlanak, a felvételi jegyzékek közzététele pedig legkésőbb március 20-ig történik meg.

Tavaszi érettségi vizsgaidőszak

A tavaszi vizsgaidőszak 2026. május 4-én kezdődik és május 22-ig tart. Az első vizsga a magyar nyelv és irodalom lesz. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3–10. között zajlanak, a középszintű szóbeliket pedig június 15. és július 1. között tartják meg.