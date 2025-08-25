Megérkeztek a tankönyvek az isikbe, újra elrajtolhat a tanév

Az iskolák az új tanévre jelentős mennyiségű taneszközt rendeltek: 12 millió tankönyvet és 97 ezer fejlesztő eszközt biztosítanak majd a tanulók számára. Július elejére a tankönyvek körülbelül 75 százaléka már elkészült, így a diákok időben megkapják az oktatáshoz szükséges anyagokat.

Zökkenőmentesen indul a tanév a Kodály Zoltán Általános Iskolában

Fotó: Lang Róbert

Az Oktatási Hivatal honlapján részletes, 183 oldalas lista érhető el, amelyben felsorolják, hogy milyen könyvekből tanulhatnak majd a tanulók a 2025/26-ban. Ez nagy segítséget nyújt a pedagógusoknak és a szülőknek is az oktatási anyagok megismerésében és beszerzésében.

A Belügyminisztérium közzétette a 2025/2026-os tanév hivatalos rendjét, amelyből kiderült, hogy az első tanítási nap 2025. szeptember 1-jén, hétfőn kezdődik, míg az utolsó tanítási nap 2026. június 19-én, pénteken lesz. Összesen 181 tanítási nap szerepel az idei év rendjében.

Az idei oktatási időszak tehát egyszerre kínál több tanítási napot és hosszabb pihenőket, amely a tanulók és a tanárok számára is kiegyensúlyozottabb időbeosztást biztosít.

Megérkeztek a tankönyvek, lassan a diákok is visszatérnek a padba

Fotó: Lang Róbert

2025/2026-os tanév: Tankönyvosztása a Kodályban

– Augusztus utolsó hetében valamennyi tagiskolába megérkeznek a KELLO által forgalmazott tankönyvek, amelyeket a tagintézmények pedagógusai osztálycsoportokra és tanulókra lebontva rendeznek össze. A diákok szeptember elsején kapják meg ezeket a csomagjaikat, ami megfelel az előző évek bevált gyakorlatának. Már több iskola is megkapta a könyveket, és a kollégák folyamatosan végzik azok átvizsgálását, összeállítását – nyilatkozta a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola igazgatónője Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna.

Minden intézmény saját módszert alkalmaz a tankönyvek kiosztására, de a legpraktikusabb megoldás, amikor előre, egyénileg és osztályonként előkészített csomagokban érkeznek, így egyszerűbb és gyorsabb a kiosztás folyamata. Egyes iskolák bevonhatják a diákokat is a könyvek rendszerezésébe, ugyanakkor minden intézmény a saját belátása szerint szervezi ezt a feladatot.

– Az iskola ezen túlmenően alaposan felkészült az új időszak megkezdésére, hiszen a tankönyvek készen várják majd a gyerekeket szeptember elsején, emellett a karbantartási munkák, tisztasági festések és a tantermek, folyosók dekorálása is megtörtént. Az önkormányzat által biztosított tolltartók előkészítése mellett elkészültek a 2025/2026-os tanév munkaterve, a tanmenetek, az órarendek és a terembeosztások is. Így minden adott ahhoz, hogy zökkenőmentesen, gördülékenyen indulhasson – tette hozzá az igazgató asszony.