Megkezdődött az elsősök életének legnagyobb kalandja vasárnap Kaposváron
A nyári szünidő után újra élettel telnek meg a kaposvári iskolák. Tanévnyitóval kezdődött meg az elsősök életének legnagyobb kalandja.
Az idei, vagyis Kaposvár történetének 311. tanévnyitóján megteltek az iskolák: 9047 általános iskolás, és az óvodásokkal együtt 12 ezer gyerek kezdi meg a 2025/26-os tanévet szeptember elsejétől. Az elsősök összesen 626-an vannak. A város ünnepélyes tanévnyitóját a Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskolában tartották vasárnap délután. A rendezvényen részt vettek a kaposvári oktatási intézmények és óvodák igazgatói, valamint Sinka Szilvia, a Kaposvári Tankerületi Központ vezetője.
A tanévnyitó kihívás, de örömteli kezdet is
– A tanévnyitó mindig különleges pillanat, mert Kaposvár iskolái újra megtelnek élettel: csillogó szemű gyerekkel, a pedagógusok elhivatottságával, és a szülők támogató jelenlétével – mondta köszöntőjében Szita Károly polgármester. – A pedagógusok jövőt formálnak minden türelmes magyarázattal, és erre közösséget lehet építeni.
A gyerekek, a tanárok és a szülők együttműködésével válik egy iskola közösséggé, és közös büszkeséggé minden eredmény és közös erőforrássá minden kihívás, tette hozzá. A gyerekekhez fordulva megjegyezte, hogy hibázni lehet, kérdezni szükséges, és segíteni mindig érdemes.
A Zrínyi iskolába 448 diák jár, és 56 elsőssel vágnak neki az idei tanévnek. A 16 osztályból két első osztály van. Puska Zoltán igazgató nemcsak a magyar -angol két tannyelvű, emelt szintű nyelvi oktatást emelte ki, de azt is, hogy egy hatékony, összetartó tantestület dolgozik náluk. Szélsőségektől mentes tanévet vár. Minden évben várják az elsősök érkezését, mert különleges energiát adnak, fűzte hozzá. Az elsősök életének legnagyobb kalandja kezdődik, melynek végén kiderül, hogy az iskola több, mint leckék sorozata. Az ünnepség végén az idősebb diákok felköltötték az elsősöknek az iskola emblémás nyakkendőjét.
A szülő és a gyerek is készül a tanévre
Nem minden gyereknek telt jól a nyár. Balesete volt a fiának, emiatt az augusztus nagy részét pihenéssel kellett tölteni, felelte érdeklődésünkre az egyik édesapa, Tóth Zoltán, aki a 9 éves, harmadik osztályos fiúval érkezett a tanévnyitóra. Apa és fia az idei tanévtől nem vár különlegességeket, de nem is tartanak tőle, mert szerintük, ha a gyerek rendesen készül, és a szülő segíteni tudja ebben, akkor nem lehet semmi probléma, és a végén sok élménnyel és tudással gazdagodhat a diák az iskolában.
Sokan már várták az iskolát
Már nagyon várta a szeptemberi iskolakezdést Hanna, aki negyedikes tanuló a Zrínyiben, és édesanyjával jött a tanévnyitóra. Kiválóan töltötte a szünidőt, volt táborban, családi nyaralásra utaztak, a nagymamát is felkeresték, és a Balatonra is ellátogattak, válaszolta kérdésünkre édesanyja, Tóth Katalin. Az utolsó hetek azonban már az iskolára való készüléssel teltek. Az új tanévtől azt várja az édesanya, hogy még több fejlődést ér el a gyermeke. Hanna különösen környezetismeretből és angolból ért el jó tanulmányi eredményt, és ezeket a tárgyakat meg is szerette, így örömmel jött az iskolába.
Városi tanévnyitó a Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű TagiskolábanFotók: Muzslay Péter