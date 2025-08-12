augusztus 12., kedd

Klára névnap

Iskolakezdés

2 órája

Tanszervásárlás okosan: íme néhány tipp, hogy ne legyen rémálom az iskolakezdés

Ahogy közeledik a nyári szünet vége, a családok életében megkezdődik az egyik legmozgalmasabb időszak: az iskolakezdés előtti készülődés. Ez komoly kihívást jelent a szülőknek, hiszen a családok minimum 25-40 ezer forintot költenek gyermekenként, de csak akkor, ha nem vásárolnak iskolatáskát.

Bodor Nikolett
Tanszervásárlás okosan: íme néhány tipp, hogy ne legyen rémálom az iskolakezdés

Az évkezdéshez szükséges eszközök beszerzése, az új felszerelés kiválasztása és az iskolakezdés körüli teendők valamint a mindezekre költött pénz mindenhol hasonló, egy átlagos tanszervásárlás alkalmával a családok 25-40 ezer forintot költenek gyermekenként, de csak akkor, ha nem vásárolnak iskolatáskát.

Fotó: Muzslay Péter
Tanszerek az iskolakezdéshez – gyorsan és egyszerűen
Fotó: Muzslay Péter

Tanszervásárlás stressz nélkül

– A legaktívabbak az első osztályba készülő gyerekek szülei, akik már júniusban bevásárolnak, amikor megkapják az iskolai listát, és izgatottan kezdik beszerezni a szükséges eszközöket. Ezt követően van egy másik előrelátó közeg, akik nem szeretnének augusztusban a nagy tömegben vásárolni. Az igazi roham azonban augusztus végén indul be, amikor sokaknak eszébe jut, hogy még hiányzik valami a felszerelésből. A legkeresettebb termékek erősen függnek az iskolai és tanári előírásoktól, nincs igazán slágertermék, viszont a kínálat rendkívül széles: mindenki megtalálhatja a pénztárcájának és igényeinek megfelelő iskolai eszközöket.  
A tanszervásárlás során a szülők – különösen az apukák – nagyra értékelik, ha segítséget kapnak a vásárlás során. Nálunk lehetőség van arra, hogy a szülők előre elküldjék listájukat az üzletbe, és a dolgozók összegyűjtik a szükséges termékeket, ezzel megkönnyítve és lerövidítve a vásárlási folyamatot. Ez a lehetőség különösen előnyös azok számára, akik gyorsan és kényelmesen szeretnék beszerezni az iskolakezdéshez szükséges felszereléseket - mondta el Gerhát Györgyi, a Megapapír ügyvezető tulajdonosa.

Kovács Andrea elmondta, hogy idén a gyermeke hetedikes lesz, és az iskolakezdés kapcsán már most zajlik a tanszervásárlás. Elsősorban a füzetek beszerzése igényel nagyobb figyelmet, hiszen a tantárgyak változásával többféle füzetre van szükségük. A legnagyobb kihívást azonban az iskolatáska megtalálása jelenti, mert nehéz olyat találni, ami tetszik a gyereknek. Andrea azt is kiemelte, hogy az árak mindenhol jelentősen megemelkedtek az utóbbi időben, így a spórolás nem egyszerű. Fontos számukra, hogy a gyerek maga dönthessen arról, milyen kellékeket használ majd, így Andrea szerint 99 százalékban a gyerek dönt arról, hogy mire esik a választás. 

 

Ha kérik, a dolgozók előre összekészítik a lista alapján a szükséges termékeket Fotó: Muzslay Péter

 

 

