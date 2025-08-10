augusztus 10., vasárnap

Táppénz

Ez a nem a betegesebb, pedig a másik mindent megtesz azért, hogy ne így legyen

Címkék#otthon#vizsgálat#páciens

Átfogó vizsgálat tárta fel, hogy miért betegednek meg egyre többen honfitársaink közül. Emelkedett a táppénzes napok száma, és kiderült, hogy milyen egészségi állapotban vannak a magyarok.

Kovács Gábor László
Fotó: Karnok Csaba

Tavaly nőtt a táppénzes napok száma, így már több mint 26 millió napra váltak keresőképtelenné a magyar munkavállalók, ami 3 százalékos emelkedést jelentett egy év alatt. A fiatalok egészségügyi problémái között a lúdtalp, a szemészeti problémák és a túlsúly a legjellemzőbb. 

A táppénz jár, egyre gyakrabban

Tavaly a magyar munkavállalók összesen 26 millió napra igényeltek saját betegségük miatt táppénzellátást, ami 3 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, amikor 25,3 millió napra kértek táppénzt. Az emelkedés azt mutatja, hogy a munkaképtelenség idejére igényelt ellátás iránti kereslet nőtt, miközben a betegségek hatása a munkaerőpiacra továbbra is jelentős maradt, ez olvasható ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) tavalyi évet összegző egészségügyi adataiból. Az alkalmassági vizsgálatok alatt a munkavállalók hét százalékánál fedeznek fel addig ismeretlen egészségkárosodásokat.


Tíz milliárd forinttal többet költöttünk gyógyszerekre

2024-ben a büdzséből 568 milliárd forinttal támogatták a kiváltott gyógyszerkészítményeket, ami 8,9 százalékkal meghaladta az előző évit.

  • Ezzel párhuzamosan a lakosság gyógyszerre fordított kiadásai kisebb mértékben változtak: míg 2023-ban a patikai költések összege 153 milliárd forint volt, 2024-ben ez az érték 163 milliárd forintra emelkedett, ami 6,5 százalékos növekedést jelentett. 
  • A legtöbb támogatást a tápcsatorna és anyagcsere betegségeire, a daganatos betegekre és a  szív- és érrendszeri megbetegedések kezelésére fordítják. 

Sok a krónikus beteg

  • Tavaly a 16 éves és idősebb magyarok közel kétharmada elégedett volt az egészségi állapotával, közülük a férfiak csaknem 6 százalékponttal nagyobb arányban vélekedtek így, mint a nők.
  • Ugyanakkor a lakosság 36 százaléka valamilyen krónikus betegségről számolt be, a nők 40 százaléka, a férfiak 33 százaléka küzdött valamilyen hosszan tartó egészségi problémával. Az egészségi állapot megítélésében a teljes felnőtt lakosság körében az évtized elején javulás mutatkozott, majd után az elmúlt években hullámzott, ugyanakkor a 65 évesek és idősebbek vélekedése 2021 után számottevően, több mint 4 százalékponttal romlott, majd stagnált. 
  • A nők betegesebbek, mint a férfiak, majdnem minden korcsoportban. Egyedül a 16–24 évesek között volt magasabb a beteg férfiak aránya csaknem egy százalékponttal. 

Kevés mozgás, sok számítógépezés: lúdtalp, túlsúly, szembetegség

Az iskola-egészségügyi vizsgálatok eredményei szerint a leggyakrabban előforduló mozgásszervi probléma a lúdtalp, amely az iskolások mintegy 30 százalékát érinti, és elsősorban a fiúknál jellemző. A nyolcadikosok között ezer gyermek közül 304 volt lúdtalpas. A látásproblémák miatt a 12. évfolyamra minden harmadik-negyedik diák szemüveges. Ugyanebben a korcsoportban a testtartási rendellenességek is állandó gondot jelentenek, a fiúk 16 százalékánál, míg a lányok 12 százalékánál. 

Az elhízás már tinédzser korban is jellemző, a fiúknál gyakoribb, 2,6 százalékponttal magasabb, mint a lányok esetében. A legjobban a 12-dikes diákok elhízottak, a statisztika szerint ezer gyermekből 147 túlsúlyos, míg a másodikos gyermekek között pedig ezer gyermekből 113.

A somogyi háziorvos is értékel 

Nem tapasztalja a táppénzes napok növekedését saját praxisában Regős Judit, kaposvári háziorvos, aki érdeklődésünkre elmondta, hogy jelenleg sincs túl sok táppénzes betege, mondhatni alig akadnak. A meglévők is, ahogy meggyógyulnak, azonnal igyekeznek visszatérni a munkába. Járványhelyzet, légúti megbetegedések és fertőzések nincsenek az idei nyáron. A táppénzesei eltérő okkal maradnak otthon: van, aki kismamaként, mást most operáltak, vagy gerincbeteg, ami akadályozza a munkában. A túlsúlyos páciensekből szerinte érezhetően több van, mint korábban, de ez a probléma a táppénzes napok számában nem mutatkozik meg.

 

