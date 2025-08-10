Ez a nem a betegesebb, pedig a másik mindent megtesz azért, hogy ne így legyen

Tavaly nőtt a táppénzes napok száma, így már több mint 26 millió napra váltak keresőképtelenné a magyar munkavállalók, ami 3 százalékos emelkedést jelentett egy év alatt. A fiatalok egészségügyi problémái között a lúdtalp, a szemészeti problémák és a túlsúly a legjellemzőbb.

Táppénzen egyre több időt töltünk

Fotó: Pixabay

A táppénz jár, egyre gyakrabban

Tavaly a magyar munkavállalók összesen 26 millió napra igényeltek saját betegségük miatt táppénzellátást, ami 3 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, amikor 25,3 millió napra kértek táppénzt. Az emelkedés azt mutatja, hogy a munkaképtelenség idejére igényelt ellátás iránti kereslet nőtt, miközben a betegségek hatása a munkaerőpiacra továbbra is jelentős maradt, ez olvasható ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) tavalyi évet összegző egészségügyi adataiból. Az alkalmassági vizsgálatok alatt a munkavállalók hét százalékánál fedeznek fel addig ismeretlen egészségkárosodásokat.



Tíz milliárd forinttal többet költöttünk gyógyszerekre

2024-ben a büdzséből 568 milliárd forinttal támogatták a kiváltott gyógyszerkészítményeket, ami 8,9 százalékkal meghaladta az előző évit.

Ezzel párhuzamosan a lakosság gyógyszerre fordított kiadásai kisebb mértékben változtak: míg 2023-ban a patikai költések összege 153 milliárd forint volt, 2024-ben ez az érték 163 milliárd forintra emelkedett, ami 6,5 százalékos növekedést jelentett.

A legtöbb támogatást a tápcsatorna és anyagcsere betegségeire, a daganatos betegekre és a szív- és érrendszeri megbetegedések kezelésére fordítják.

Sok a krónikus beteg

Tavaly a 16 éves és idősebb magyarok közel kétharmada elégedett volt az egészségi állapotával, közülük a férfiak csaknem 6 százalékponttal nagyobb arányban vélekedtek így, mint a nők.

Ugyanakkor a lakosság 36 százaléka valamilyen krónikus betegségről számolt be, a nők 40 százaléka, a férfiak 33 százaléka küzdött valamilyen hosszan tartó egészségi problémával. Az egészségi állapot megítélésében a teljes felnőtt lakosság körében az évtized elején javulás mutatkozott, majd után az elmúlt években hullámzott, ugyanakkor a 65 évesek és idősebbek vélekedése 2021 után számottevően, több mint 4 százalékponttal romlott, majd stagnált.

A nők betegesebbek, mint a férfiak, majdnem minden korcsoportban. Egyedül a 16–24 évesek között volt magasabb a beteg férfiak aránya csaknem egy százalékponttal.

Kevés mozgás, sok számítógépezés: lúdtalp, túlsúly, szembetegség

Az iskola-egészségügyi vizsgálatok eredményei szerint a leggyakrabban előforduló mozgásszervi probléma a lúdtalp, amely az iskolások mintegy 30 százalékát érinti, és elsősorban a fiúknál jellemző. A nyolcadikosok között ezer gyermek közül 304 volt lúdtalpas. A látásproblémák miatt a 12. évfolyamra minden harmadik-negyedik diák szemüveges. Ugyanebben a korcsoportban a testtartási rendellenességek is állandó gondot jelentenek, a fiúk 16 százalékánál, míg a lányok 12 százalékánál.