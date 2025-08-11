Válogatóssá tesz a randiapp, hol rontjuk el a társkeresést?

Társas lények vagyunk, így a szerelem keresése örök emberi vágy. Az idők során sokat változott, hogyan és hol ismerkedünk, de a cél többé-kevésbé ugyanaz maradt: megtalálni azt az embert, akivel megoszthatjuk az életünket. A kérdés inkább az, hogyan változott maga a társkeresés, és miért érzik olyan sokan, hogy ez manapság nehezebb, mint valaha?

Online társkeresés: megéri?

Társkeresés: Túl sok lehetőség – túl kevés valódi kapcsolat

A randiappok elterjedése forradalmasította az ismerkedést, de sokakban felmerül a kérdés: valóban közelebb visznek-e ezek a valódi szerelemhez? A választ nem egyszerű megadni. A legnagyobb előnye az egyszerűség és a hozzáférhetőség: akár otthonról, buszon ülve vagy egy kávézóban ülve is kereshetünk potenciális partnert. Az appok algoritmusai segítenek szűkíteni a kört, így időt takarítanak meg, és növelik az esélyt arra, hogy olyan személlyel találkozzunk, aki hasonló érdeklődésű vagy értékrendű.

Ugyanakkor éppen a bőség zavara okozhat problémát: a végtelen számú lehetőség között könnyű elveszni, és nehéz elköteleződni. Sok felhasználó „válogatósabbá” válik, folyamatosan keresi a „jobb” jelöltet, így a valódi kapcsolatok kialakulása kitolódhat vagy elmaradhat.

– Számomra teljesen ismeretlen volt a társkeresés online világa, először két különböző oldalra regisztráltam fel. Mint kiderült, az egyik egy szexuális témájú oldal, a másik pedig, egy normálisabb platform. Tapasztalataim szerint az első oldalon már pár mondat után a beszélgetések szinte azonnal a szexuális témák felé terelődnek, amit én inkább megszakítok. Rengeteg a kamu profil, amelyek aznap már inaktívvá is válnak. Ezzel szemben a másik oldalon bemutatkozó leveleket kapok, az ottani férfiak intelligensebbek, normális beszélgetések alakulnak ki. Itt rátaláltam valakire, akivel sikerült komolyabb kapcsolatot kialakítanom, ami nagyon pozitív csalódás volt számomra. A mai világban szerintem kevés igazán komoly párkapcsolatot kereső ember van, és ritka, hogy ilyen valakit találjon az ember. Körülbelül három hét után azonban én is kiégtem, elegem lett a sok csalódásból, ezért már majdnem töröltem magam. Szerencsére nem tettem meg, mert ezután ismerkedtem meg egy olyan illetővel, aki tisztelettudóan kommunikált, tudott udvarolni és nagyon pozitív volt ez számomra. Összességében azt gondolom, hogy az online társkeresésben, kis százalékban, de meg lehet találni az igazit, ha az ember kitartó - mondta el nekünk a 47 éves kaposvári Katalin.