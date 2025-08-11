1 órája
Válogatóssá tesz a randiapp, hol rontjuk el a társkeresést?
Több lehetőségünk van, mint valaha, mégis egyre többen érzik magukat egyedül. A társkeresés a 21. században nemcsak új formákat öltött, de új kihívásokat is hozott. Hol rontjuk el, mit várunk el, és mit tehetünk azért, hogy valódi kapcsolatra találjunk?
Társas lények vagyunk, így a szerelem keresése örök emberi vágy. Az idők során sokat változott, hogyan és hol ismerkedünk, de a cél többé-kevésbé ugyanaz maradt: megtalálni azt az embert, akivel megoszthatjuk az életünket. A kérdés inkább az, hogyan változott maga a társkeresés, és miért érzik olyan sokan, hogy ez manapság nehezebb, mint valaha?
Társkeresés: Túl sok lehetőség – túl kevés valódi kapcsolat
A randiappok elterjedése forradalmasította az ismerkedést, de sokakban felmerül a kérdés: valóban közelebb visznek-e ezek a valódi szerelemhez? A választ nem egyszerű megadni. A legnagyobb előnye az egyszerűség és a hozzáférhetőség: akár otthonról, buszon ülve vagy egy kávézóban ülve is kereshetünk potenciális partnert. Az appok algoritmusai segítenek szűkíteni a kört, így időt takarítanak meg, és növelik az esélyt arra, hogy olyan személlyel találkozzunk, aki hasonló érdeklődésű vagy értékrendű.
- Ugyanakkor éppen a bőség zavara okozhat problémát: a végtelen számú lehetőség között könnyű elveszni, és nehéz elköteleződni. Sok felhasználó „válogatósabbá” válik, folyamatosan keresi a „jobb” jelöltet, így a valódi kapcsolatok kialakulása kitolódhat vagy elmaradhat.
– Számomra teljesen ismeretlen volt a társkeresés online világa, először két különböző oldalra regisztráltam fel. Mint kiderült, az egyik egy szexuális témájú oldal, a másik pedig, egy normálisabb platform. Tapasztalataim szerint az első oldalon már pár mondat után a beszélgetések szinte azonnal a szexuális témák felé terelődnek, amit én inkább megszakítok. Rengeteg a kamu profil, amelyek aznap már inaktívvá is válnak. Ezzel szemben a másik oldalon bemutatkozó leveleket kapok, az ottani férfiak intelligensebbek, normális beszélgetések alakulnak ki. Itt rátaláltam valakire, akivel sikerült komolyabb kapcsolatot kialakítanom, ami nagyon pozitív csalódás volt számomra. A mai világban szerintem kevés igazán komoly párkapcsolatot kereső ember van, és ritka, hogy ilyen valakit találjon az ember. Körülbelül három hét után azonban én is kiégtem, elegem lett a sok csalódásból, ezért már majdnem töröltem magam. Szerencsére nem tettem meg, mert ezután ismerkedtem meg egy olyan illetővel, aki tisztelettudóan kommunikált, tudott udvarolni és nagyon pozitív volt ez számomra. Összességében azt gondolom, hogy az online társkeresésben, kis százalékban, de meg lehet találni az igazit, ha az ember kitartó - mondta el nekünk a 47 éves kaposvári Katalin.
A profil mögötti valóság
Az online térben mindannyian a legjobb arcunkat mutatjuk. Egy jól megválasztott profilkép, gondosan megfogalmazott bemutatkozás, és a legjobb tulajdonságaink kiemelése erősíti az első benyomást. Ez azonban gyakran torzíthatja a valóságot, ami a személyes találkozáskor okozhat csalódást.
Ráadásul az appokon a kommunikáció jellemzően szöveges, ami nem adja vissza a nonverbális jeleket, mint a hangszín, mimika vagy testbeszéd. Így előfordulhat, hogy az online „kémia” nem változik személyes vonzalommá.
Az érzelmi kockázatok és a „személytelen” elutasítás
A digitális térben az elutasítás sokkal könnyebb és gyakrabban fordul elő, mint a hagyományos ismerkedésben. Egy-egy „balra húzás” mögött néha érezhető az empátia hiánya vagy az érdektelenség hidegsége áll. Ez könnyen sérti az önbecsülést, és hozzájárulhat a párkapcsolati szorongások kialakulásához.
Ráadásul a könnyű hozzáférés és az anonim környezet sokakat arra ösztönöz, hogy inkább felszínes ismerkedésekre fókuszáljanak, ami gátolja a mélyebb, hosszabb távon működő érzelmi kötelékek kialakulását.
Online világ a hibás?
– Ma már szinte alig léteznek igazán jól működő közösségek, a személyesek pedig egyre inkább elsivárosodnak. Ez a jelenség nagyban megnehezíti a párválasztást is – mondta megkeresésünkre Szalai Zoltán kaposvári pszichológus. – Az online tér, amelyet ma már gyakorlatilag mindenki, már az általános iskolás korosztálytól kezdve aktívan használ, komoly változásokat hozott a szociális készségek fejlődésében. A valódi, személyes kapcsolatteremtés gyakorlása visszafejlődött, hiszen az élő interakciók helyett egyre inkább a digitális kommunikáció vált meghatározóvá. Ez pedig egy olyan tanulási folyamat, amit a fiatalok egy része egyszerűen kihagyott.
A koronavírus-járvány időszaka tovább rontotta ezt a helyzetet, hiszen a személyes találkozások még inkább visszaszorultak, és ezzel a tanulási folyamat is megszakadt. Azóta az online társkeresés igazi robbanásszerű növekedésnek indult, és a lehetőségek, kínálat óriási lett.
Mindezek ellenére az egyén tehet ez ellen, de mint társadalmi jelenség, már nem visszafordítható. Ha valaki hajlandó tudatosan foglalkozni önmagával, fejleszti a kapcsolódási képességeit, és visszanyúl a probléma gyökereihez – például a bizalom, az önismeret vagy a kommunikáció terén –, akkor újra képes lehet valódi, tartalmas emberi kapcsolatok kialakítására. Az elidegenedés nem szükségszerű végállapot – hangsúlyozta a szakértő.