F -18-asok szálltak le Taszáron. A NATO is Somogyra figyelt

A délszláv háború idején Taszár repülőtere kulcsszerepet játszott. A magyar bázis ugyanis a NATO és az Egyesült Államok egyik fontos logisztikai központjává vált. Kollégánk akkor készült exkluzív fotóival az F -18-as Hornet gépekről és a reptérről emlékezünk vissza erre az időszakra.

F -18-as gépek Taszáron Fotó: Láng Róbert

A taszári bemutatón az amerikai nagykövet is megfordult

1998-ban itt mutatták be először Magyarországon az amerikai Predator drónokat is, amelyek akkoriban a haditechnika jövőjét jelentették. A távirányítású gépek kamerái két másodpercen belül közvetítettek képet Taszáron, Anglián és Washingtonon át – ez akkoriban igazi technológiai áttörésnek számított.

A látványos taszári bemutatón Peter E. Tufo amerikai nagykövet is részt vett, aki maga is megtekintette a „Predator-sátor” felszerelését. A repülőtér ekkorra már A10-es amerikai gépek fogadására is alkalmassá vált, ezzel is bizonyítva stratégiai jelentőségét.

Ma már csak archív fotók emlékeztetnek arra, hogy a délszláv háború idején Taszár repülőtere a világpolitika színpadára került, és rövid időre Somogyra összpontosult a NATO figyelme.