Te is rajta vagy a fotókon? – itt a tablókép – érdemes megnézni!

Címkék#Illyés Gyula Általános Iskola#tablókép#honlap

Harsányi Miklós

– Az alábbi link segítségével, iskolánk honlapján megtekinthetők a ballagó diákok tablói a 2000-es évektől – derült ki a somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola tájékoztatójából. 

A bejegyzés aljára görgetve "A 2000 előtti tablók ..." feliratra kattintva a korábbi évek tablóképei is láthatóak a Somogyjád Történelmi Blogon.

 

