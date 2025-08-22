Visszaemlékezés
1 órája
Te is rajta vagy a fotókon? – itt a tablókép – érdemes megnézni!
– Az alábbi link segítségével, iskolánk honlapján megtekinthetők a ballagó diákok tablói a 2000-es évektől – derült ki a somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola tájékoztatójából.
A bejegyzés aljára görgetve "A 2000 előtti tablók ..." feliratra kattintva a korábbi évek tablóképei is láthatóak a Somogyjád Történelmi Blogon.
