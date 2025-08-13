1 órája
Te megkóstolnád, amit Dzsúdló kajál? Rajongók, figyelem!
Az egyik legnagyobb gyorsétteremlánc legújabb hazai kampányában Dzsúdló, azaz Juhász Marci kapta a főszerepet, az előadó már a siófoki Plázs színpadát is megjárta, most saját menüvel hódítja meg a gyorséttermi világot.
A Dzsúdló kedvence egy Sertés McFarm szendvicsből, camembertes sajtfalatokból, tejfölös-fokhagymás szószból, sült krumpliból és Sprite Zeróból áll – pont olyan, mint maga az előadó: formabontó, de közben hagyománytisztelő. A menü nemcsak ízvilágában, hanem megjelenésében is Dzsúdló kézjegyét viseli: a csomagolás grafikáit, a reklámfilm narrációját és zenéjét is ő álmodta meg.
A kampány része egy QR kód is, melyen keresztül egy játékos, exkluzív interjúval ismerhetjük meg jobban a zenészt – és persze nosztalgiázni is lehet, hiszen Dzsúdló számára is meghatározó gyerekkori élmény volt a Meki.
Augusztusban elindult a menü, a következő fejezetet pedig szeptember hozza el, újabb meglepetésekkel a zenész bevonásával. Te kipróbálod?