Te megkóstolnád, amit Dzsúdló kajál? Rajongók, figyelem!

A Dzsúdló kedvence egy Sertés McFarm szendvicsből, camembertes sajtfalatokból, tejfölös-fokhagymás szószból, sült krumpliból és Sprite Zeróból áll – pont olyan, mint maga az előadó: formabontó, de közben hagyománytisztelő. A menü nemcsak ízvilágában, hanem megjelenésében is Dzsúdló kézjegyét viseli: a csomagolás grafikáit, a reklámfilm narrációját és zenéjét is ő álmodta meg.

Dzsúdló melegen ajánlja...

A kampány része egy QR kód is, melyen keresztül egy játékos, exkluzív interjúval ismerhetjük meg jobban a zenészt – és persze nosztalgiázni is lehet, hiszen Dzsúdló számára is meghatározó gyerekkori élmény volt a Meki.

Augusztusban elindult a menü, a következő fejezetet pedig szeptember hozza el, újabb meglepetésekkel a zenész bevonásával. Te kipróbálod?