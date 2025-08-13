augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Saját menü

1 órája

Te megkóstolnád, amit Dzsúdló kajál? Rajongók, figyelem!

Címkék#Dzsúdló Mekis#camembertes#zenész#szendvics#menü

Az egyik legnagyobb gyorsétteremlánc legújabb hazai kampányában Dzsúdló, azaz Juhász Marci kapta a főszerepet, az előadó már a siófoki Plázs színpadát is megjárta, most saját menüvel hódítja meg a gyorséttermi világot.

Bodor Nikolett
Te megkóstolnád, amit Dzsúdló kajál? Rajongók, figyelem!

A Dzsúdló kedvence egy Sertés McFarm szendvicsből, camembertes sajtfalatokból, tejfölös-fokhagymás szószból, sült krumpliból és Sprite Zeróból áll – pont olyan, mint maga az előadó: formabontó, de közben hagyománytisztelő. A menü nemcsak ízvilágában, hanem megjelenésében is Dzsúdló kézjegyét viseli: a csomagolás grafikáit, a reklámfilm narrációját és zenéjét is ő álmodta meg.

Campus 1. nap_Dzsudló koncert (15)
Dzsúdló melegen ajánlja...

A kampány része egy QR kód is, melyen keresztül egy játékos, exkluzív interjúval ismerhetjük meg jobban a zenészt – és persze nosztalgiázni is lehet, hiszen Dzsúdló számára is meghatározó gyerekkori élmény volt a Meki.

Augusztusban elindult a menü, a következő fejezetet pedig szeptember hozza el, újabb meglepetésekkel a zenész bevonásával. Te kipróbálod?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu