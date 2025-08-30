Áldás vagy átok a tejtermék? Azt biztosan nem gondolod, melyik árt neked a legtöbbet

A tejtermékek megítélése sokszor megosztó, hiszen egyesek számára valóban „áldásként” működnek, míg másoknál inkább kellemetlen tüneteket okoznak. Az egyre gyakoribb laktózintolerancia elgondolkoztatja az embert: most akkor tejterméket fogyasztani jó vagy káros?

Vajon a tejtermékek fogyasztása káros vagy sem? A szakember segít eldönteni

Fotó: Lang Róbert

A tejtermékek lehetnek a bélrendszer barátai, ha valaki jól tolerálja őket, különösen a fermentált formák. Akiknek azonban panaszokat okoznak, azok számára a növényi alternatívák jelenthetnek jó megoldást. A kulcs a mértékletességben és az egyéni tolerancia figyelembevételében rejlik. Szakembert kérdeztünk a témában.

Átkozottul ráfázhatsz a tejtermékek fogyasztására

A tej és a belőle készült élelmiszerek – joghurt, kefir, sajt, túró – gazdagok fehérjében, kalciumban, foszforban, valamint bizonyos B-vitaminokban, amelyek fontosak a csontok, az idegrendszer és az izomzat működéséhez. A fermentált tejtermékek, például a joghurt és a kefir, különösen kedvezőek lehetnek a bélrendszer számára, mivel élő baktériumkultúrákat tartalmaznak, amelyek támogatják a bélflóra egyensúlyát és javíthatják az emésztést.

– Az állati eredetű termékek, mint a tejtermékek is, a rossz bélflóra szaporodását segítik elő. Minél zsírosabbak ezek a termékek, annál nagyobb az esélye a rossz baktériumok szaporodásának, így a tejtermékek közül a sajt az, ami leginkább ronthat a bélflóra állapotán – mondta el Hartmann Tímea, kaposvári dietetikus.

Ugyanakkor nem mindenki emészti jól a tejcukrot (laktózt). A laktózintolerancia szenvedői puffadást, hasi fájdalmat, hasmenést tapasztalhatnak tejtermékek fogyasztása után. Emellett egyes kutatások szerint a túlzott tej- és sajtfogyasztás fokozhatja a nyálkaképződést vagy hozzájárulhat bizonyos gyulladásos folyamatokhoz, bár ezek a hatások egyénfüggők.

A dietetikus szerint a sajt az a tejtermék, ami leginkább árt a bélflórának

Fotó: Sztranyák Családi Gazdaság

Mivel helyettesítsük?

Alternatívaként egyre több növényi alapú ital és készítmény áll rendelkezésre, mint a zab-, mandula-, rizs- vagy szójaitalok, amelyek kalciummal és vitaminokkal dúsítva hasznosak lehetnek a tej helyettesítésére. Fermentált változataik, például a növényi joghurtok, szintén segíthetnek a bélflóra támogatásában. Fontos azonban tudni, hogy ezek táplálkozási profilja eltér a hagyományos tejtermékekétől, így például a fehérjetartalmuk alacsonyabb lehet, hacsak nem kifejezetten dúsított változatról van szó.