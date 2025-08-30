augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tejben, vajban

1 órája

Áldás vagy átok a tejtermék? Azt biztosan nem gondolod, melyik árt neked a legtöbbet

Címkék#joghurt kefir#kalciumban#sajt#bélflóra#tejtermék#tej#élelmiszer

Nehéz a döntés, a jó döntés pedig még inkább. Egyre gyakoribb a vita a szakemberek és a fogyasztók között: vajon hasznos vagy sem a tejtermékek fogyasztása? Utánajártunk, mikor járunk jobban.

Dombi Regina
Áldás vagy átok a tejtermék? Azt biztosan nem gondolod, melyik árt neked a legtöbbet

Akkor most fogyasszuk, vagy sem a tejtermékeket?

Forrás: miniszkop.hu

A tejtermékek megítélése sokszor megosztó, hiszen egyesek számára valóban „áldásként” működnek, míg másoknál inkább kellemetlen tüneteket okoznak. Az egyre gyakoribb laktózintolerancia elgondolkoztatja az embert: most akkor tejterméket fogyasztani jó vagy káros?

tejtermék
Vajon a tejtermékek fogyasztása káros vagy sem? A szakember segít eldönteni
Fotó: Lang Róbert

A tejtermékek lehetnek a bélrendszer barátai, ha valaki jól tolerálja őket, különösen a fermentált formák. Akiknek azonban panaszokat okoznak, azok számára a növényi alternatívák jelenthetnek jó megoldást. A kulcs a mértékletességben és az egyéni tolerancia figyelembevételében rejlik. Szakembert kérdeztünk a témában.

Átkozottul ráfázhatsz a tejtermékek fogyasztására

A tej és a belőle készült élelmiszerek – joghurt, kefir, sajt, túró – gazdagok fehérjében, kalciumban, foszforban, valamint bizonyos B-vitaminokban, amelyek fontosak a csontok, az idegrendszer és az izomzat működéséhez. A fermentált tejtermékek, például a joghurt és a kefir, különösen kedvezőek lehetnek a bélrendszer számára, mivel élő baktériumkultúrákat tartalmaznak, amelyek támogatják a bélflóra egyensúlyát és javíthatják az emésztést.

– Az állati eredetű termékek, mint a tejtermékek is, a rossz bélflóra szaporodását segítik elő. Minél zsírosabbak ezek a termékek, annál nagyobb az esélye a rossz baktériumok szaporodásának, így a tejtermékek közül a sajt az, ami leginkább ronthat a bélflóra állapotán – mondta el Hartmann Tímea, kaposvári dietetikus.

Ugyanakkor nem mindenki emészti jól a tejcukrot (laktózt). A laktózintolerancia szenvedői puffadást, hasi fájdalmat, hasmenést tapasztalhatnak tejtermékek fogyasztása után. Emellett egyes kutatások szerint a túlzott tej- és sajtfogyasztás fokozhatja a nyálkaképződést vagy hozzájárulhat bizonyos gyulladásos folyamatokhoz, bár ezek a hatások egyénfüggők.

A dietetikus szerint a sajt az a tejtermék, ami leginkább árt a bélflórának
Fotó: Sztranyák Családi Gazdaság

Mivel helyettesítsük?

Alternatívaként egyre több növényi alapú ital és készítmény áll rendelkezésre, mint a zab-, mandula-, rizs- vagy szójaitalok, amelyek kalciummal és vitaminokkal dúsítva hasznosak lehetnek a tej helyettesítésére. Fermentált változataik, például a növényi joghurtok, szintén segíthetnek a bélflóra támogatásában. Fontos azonban tudni, hogy ezek táplálkozási profilja eltér a hagyományos tejtermékekétől, így például a fehérjetartalmuk alacsonyabb lehet, hacsak nem kifejezetten dúsított változatról van szó.

– Ajánlott minél több növényi alapú, feldolgozatlan illetve fermentált élelmiszer fogyasztása, a bennünk lévő rost elősegíti a jó bélflóránk szaporodását. Minél többféle növényt fogyasztunk, annál többféle jó baktérium lesz bennünk, ezáltal sokkal több betegség ellen is védettek leszünk – tette hozzá a szakember. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu