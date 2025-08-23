A magyarok többsége csak álmában teszi le a telefonját

A magyarok az európai átlagnál kevésbé nyitottak arra, hogy tudatosan csökkentsék az online jelenlétüket, és néha letegyék a telefont, állapították meg a STADA Health Report 2025 eredményei. A STADA gyógyszeripari vállalat megbízásából készült felmérés 22, többségében európai országban vizsgálta a lakosság egészségtudatosságát, beleértve az online jelenlétet.

A telefontól és az internettől félünk megválni Fotó: FOTOGRIN

A telefon és az internet már létszükséglet

A magyarok közül 58 százalék egyenesen elutasítja az okoseszközök időszakos mellőzését, és az indokok között az is szerepel, hogy munkájukból kifolyólag elérhetőnek kell lenniük. Az eredmények alapján az európai lakosság átlagosan 36 százaléka már kipróbálta a digitális detoxot vagy érdeklődik iránta – de ennek nyoma sincs Magyarországon. Indokként azt jelölték meg a résztvevők, hogy félnek az elszigetelődéstől, és attól, hogy lemaradnak az aktuális információkról. Egy évtizede még tízből öten nevezték elsődleges hírforrásuknak az internetet, ma már nyolcan. Minden tizedik magyar bevallotta, hogy szabadidejét kizárólag digitális médiatartalmakkal tölti. Ráadásul Magyarországon alábecsüljük a digitális túlterheltség következményeit.

Meglepő, de mindez a valóságtól való elfordulás jele

A valóságtól való elfordulás jele az okoseszközök túlzott használata, felelte érdeklődésünkre a kaposvári pszichológus.

– Mindenképpen pszichológiai válságjelenség, hogy nincsenek valódi programok az emberek életében – mondta Mátraházi Tibor. – Az ingeréhség azt az űrt tölti ki, hogy valódi élmények nélkül éljük az életünket, ami gazdagítana minket. Ezért nézzük azt, hogy máshol, főként a közösségi oldalakon dübörög az élet, persze ez nem így van, de ezt érzékeljük.

A telefonnak és az internetnek a kapcsolattartásban van pozitív vonulata is, mert információkat jutunk, de egy kapcsolatot nem lehet építeni, legfeljebb fenntartani lehet online. A személyes találkozás gazdag kommunikációs burka a testbeszédtől az érintésig kimarad, és ennek az lett az eredménye, hogy a mai fiatalok már nem tudják jól értelmezni a testbeszédet. A gyerekek veszélyeztetettebbek, mert óvodásként vagy kisiskolásként nem azért vágynak a telefon után, mert ez a belső igényük hanem azért, mert szüleik mintáját követik, mutatott rá.