Tényleg kígyó lehet a TEMU-s csomagban?

Amióta az interneten keresztül is lehet rendelni, azóta terjednek a mémek arról, hogy milyen durva dolgokat vehetünk át olykor a postástól, vagy szerencsésebb esetben a futártól. A Vinteden keresztül rendelt ruhát volt, aki chipses zacskóban kapta meg, de nem ritka az sem, hogy valami egészen mást kapunk, mint amit az online felületen kinéztünk magunknak. Ritkaság számba megy azonban, hogy egy mérges kígyó ragad a TEMU-ról beszerzett csomagunkra, első ránézésre.

Kígyót rejtett a TEMU-ról rendelt csomag

Fotó: MW

Egy különösen veszélyeztetett rákosi vipera bújt a csomagba?

Tímea, aki Temus rendeléséhez kapott „ajándékba” egy hüllőt, megosztotta fotóját az állatról egy hazai kígyókkal foglalkozó csoportban. Természetesen rögtön beindultak a találgatások: első ránézésre valamilyen mérges kígyófajra gyanakodtak a hozzászólók − ami valljuk be egy Kínából érkező csomag esetén nem alaptalan, de többen a szinte már csak hazánkban honos rákosi vipera jellemvonásait vélték felfedezni az állaton. A ritka hüllő már az 1970-es évek óta védettnek számít hazánkban, eszmei értéke 1 millió forint.

A mesterséges intelligencia sem tévedhetetlen

Természetesen egyből akadt olyan kommentelő is, aki a mesterséges intelligenciát hívta segítségül: a Google Lens szerint egy ritka kínai mérges kígyóról (gloydius shedaoensis) van szó, amelynek nincs is igazán pontos magyar neve. Ez szintén azért lehet elsőre félelemkeltő, mert a fotók alapján valóban láthat egy laikus hasonlóságokat a két állat között, és persze továbbra is egy Kínából érkező csomagról beszélünk.

A kulcs a szakértelem

Végül Tímea és családja a lehető legjobb módját választotta az állat azonosításának: elvitték a hüllőt a fővárosi állatkertbe, ahol a szakemberek megállapították, hogy egy rézsikló került − vélhetően már idehaza − a csomagba. Szerencsére tehát az állat is jó helyre került, valamint a család is sértetlenül megúszta a kellemetlen meglepetést.

A fővárosi állatkertben kötött ki a kígyó

Fotó: MW

Somogyban is népszerű a TEMU

Azt már korábban a Sonline.hu is megírta, hogy Somogyban nagyon népszerű a kínai óriáscég. De azt csak kevesen tudják, hogyan érdemes rendelni a Temuról ahhoz, hogy ne kelljen hetekig várakozni a kiszemelt termékekre.

Ám úgy tűnik, mindegy mi van a TEMU-s csomagban, az emberek szeretik az olcsó, kínai árukat.

– Az emberek ma már mindent a Temuról rendelnek, amit csak el lehet képzelni! – sorolta érdeklődésünkre egy kaposvári csomagpont alkalmazottja. –Már különféle szakmák képviselői is így szerzik be az alapanyagokat a munkájukhoz. Rengeteg ruha és cipő érkezik, de bútorokat, berendezési tárgyakat is rendelnek tömegesen éppúgy, mint mobiltelefon kiegészítőket. A roham nem csökken, sőt a forgalom határozottan növekedni látszik.