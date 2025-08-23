3 órája
Nyárvégi nosztalgia: a világ egyik legjobb strandját fedezték fel itt
Ahogy az augusztusi forróság lassan a múlté lesz, és a reggelek is hűvösebbre fordulnak, hajlamosabbak vagyunk visszatekinteni a nyár legszebb pillanataira. A naplementék, a sós tengerillat, koktélok, a homok meleg érintése – ezek az apró élmények színesítik emlékeinket. Idén nyáron azonban egy különleges tengerpart hívta fel magára a figyelmet: a görögországi Kréta szigetén található Elafonissi Beach.
Ez a különleges partszakasz nem csupán egy tengerpart, hanem valódi földi paradicsom, ahol a homok rózsaszín árnyalatokban játszik, a víz pedig kristálytiszta, kék színekben ragyog. Az Elafonissi Beach közösségi hangulata felejthetetlen nyaralást és életre szóló élményeket kínál. Kiváló vízi sportlehetőségei és lélegzetelállító természeti környezete teszi igazán emlékezetessé a látogatók számára.
A Tripadvisor Travellers' Choice Awards: Best of the Best Beaches 2025 díját négy év után ismét elnyerő Elafonissi környéke nem csupán a strandolásról szól. A közeli cédrusfa-erdőkben kellemes túrákra indulhatunk, miközben a tengerparti naplemente minden nap egy különleges élményt ígér. Május és szeptember között a legideálisabb itt időzni: ekkor még meleg az idő, ám elkerülhetjük a nyári tömegeket, így nyugodtabban élvezhetjük a természet szépségeit.
Nem meglepő, hogy a világ minden tájáról érkeznek ide az utazók, sokan azt érzik, mintha a Karib-tenger partján járnának. Bár a rózsaszín homok nem mindig olyan élénk, mint a képeken, ez mégis az utazás fénypontja volt sokak számára. Érdemes körültekintően választani parkolót, és saját napernyőt vinni, mert a napozóágyak meglehetősen drágák.
A kis strandon egy apró sziget is helyet kapott, amely nagyjából 200 méterre délre fekszik a fő fürdőhelytől. Nem messze ettől egy tágas, sekély kite-szörf lagúna húzódik. A strand közelében több tucat szálláshely és étterem várja a látogatókat, és a környéken még ennél is több lehetőség található. Azok számára, akik a közeli Chaniában szálltak meg, számos helyi és nemzetközi utazási iroda kínál napi rendszerességgel buszjáratokat Elafonissi városába.
Ha pedig még több kalandra vágyunk, a környék változatos programokat kínál: világítótornyot látogathatunk, felfedezhetjük a Palaiochora és Elafonisi közötti lélegzetelállító növényvilágot, vagy akár hajókirándulásokon vehetünk részt. Egy biztos: Kréta e különleges partszakasza nem csak a nyári élmények tárháza, de az emlékek örök kincse is.
Az utazási szokások Kaposváron is folyamatosan változnak, ami jól tükröződik az Invia Utazási Iroda tapasztalataiban. Tóth-Lergel Fruzsina, a Fecske Travel szakértője elmondta:
–Az utóbbi években egyre többen választják a repülős utazást, ami részben annak köszönhető, hogy a régióból hiányoznak a közvetlen autóbuszos járatok a legnépszerűbb nyaralóhelyekre. Ez a tendencia egyértelműen megjelenik a 2025-ös nyári szezon foglalási adataiban is, ahol a kaposvári utazók körében Görögország határozottan vezeti a legkedveltebb úti célok listáját.
Ez a világ 10 legjobb tengerpartja a TripAdvisor szerint
- Elafonissi Beach, Görögország
- Banana Beach, Thaiföld
- Eagle Beach, Aruba
- Siesta Beach, USA
- Praia da Falésia, Portugália
- Playa Varadero, Kuba
- Bavaro Beach, Dominikai Köztársaság
- Playa de Muro strand, Spanyolország
- Kelingking Beach, Indonézia
- Myrtos Beach, Görögország
Elafonissi nemcsak látványával, hanem családbarát, biztonságos vizeivel is varázsol, így mindenki számára felejthetetlen nyaralást ígér.