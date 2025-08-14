Itt az új Hévíz? Horgásztóból termál: gyógyvizes tavat ásnak ki Csokonyavisontán

Csokonyavisontán a tervek szerint jövőre egy termál gyógyvizes tavat alakítanak ki, ezzel az attrakcióval igyekeznek a fürdőbe csábítani a vendégeket. A jelenleg is üzemelő, ismert gyógyfürdőn kívül jövőre egy gyógyvizes tó is elérhető lesz Csokonyavisontán, írta meg a termalonline.hu.

Itt a termál, a fürdőre a gyerekek is szívesen jártak a medencék miatt

Fotó: Bagyinszki Zoltán / Forrás: bagyinszki.eu

Új termál tó a vendégeknek

Nem luxustavat akarnak kialakítani, hanem egy természetközeli, megfizethető tófürdőt. Az eddigi horgásztó átalakításával gyógyvizes tavat hoznak létre a Somogy vármegyei Csokonyavisontán. A Csokonya Thermal fürdőben jelenleg is elérhető gyógyvíz Pannónia kincse minősítéssel rendelkezik. Generációk óta ismert, hogy a víz segíthet mozgásszervi panaszok enyhítésében, támogatja a regenerációt, és tökéletes választás stresszoldásra, állítja magáról a fürdő.

Nem lesz luxus, csak gyógyvíz

Már idén is megvalósítottak egy jelentős fejlesztést, hiszen a termálfürdő melletti Relax Thermal Villaparkot újra nyitották. A gyógyvizes tó átadását pedig 2026 nyarára ígéri. Nem lesz luxus, nem lesz csillogás. A cél, hogy a tó természetközeli hangulatú maradjon, egyszerű, barátságos környezettel, ahol a vendégek a gyógyvíz és a természet harmóniáját élvezhetik.

A célunk az, hogy Csokonyavisonta felkerüljön a világtérképre a ritka, kiváló gyógyvízével

– mondta Hajtó Péter, a Csokonya Thermal tulajdonosa, aki szerint a dél-somogyi fürdőkedvelők szívében örök helyet foglal a csokonyavisontai strand. A fürdő egykor gyógyászati központ szerepét is betöltötte, ezt igyekeznek feltámasztani. Megkerestük a fürdő vezetését Csokonyavisontán, ők is készülnek az új létesítményre, melytől sokat várnak.

A Csokonyavisontai Termálfürdő története a XX. század közepéig nyúlik vissza, az 1950-es években kezdték építeni, miután 1943-ban olajkutatás közben 73°C-os termálvizet találtak a település határában. A csokonyavisontai termálvíz hivatalosan is gyógyvíz minősítést kapott, magas ásványianyag-tartalma miatt. A víz 73°C hőmérsékletű, és különösen mozgásszervi betegségek, reumatikus panaszok, valamint bőrbetegségek kezelésére ajánlott.