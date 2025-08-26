Nem tudták elnyomni a kommunisták sem a balatoni hadifestőt

Tibai Takács János élete tipikusan 20. századi, számos fordulattal tarkított. Nem mástól, mint Benczúr Gyulától tanulta a festészetet, művei közül néhányat már 1906-ban a rangos Nemzeti Szalonban állítottak ki. De az I. világháborúban nem kerülhette el a frontszolgálatot: mint hadapródot vitték a frontra, ahol végül hadifestő lett. Tehetsége jól megmutatkozott a honvédekről készített portrékon.

Tibai Takács János Benczúr Gyulától tanult

Fotó: MW

Hazatérve folytatta pedagógusi munkáját, hivatásként tekintett a tanári pályára, csendes szavú, idealista gondolkodású, tanítványait, kollégáit szerető emberként tartották számon. Figyelme azonban egyre inkább a festészet irányába fordult, az 1920-as évek elején nyugdíjaztatta magát. Innentől fogva kezdődött művészi kiteljesedése, fontos állomása volt mindennek portréfestői sorozata, melynek során számos hazai közéleti és egyházi személyt megörökített. 1938-ban megalkotta Eugenio Pacelli bíboros portréját is. Egyik leghíresebb arcképe Gyóni Géza költőről készült. Portréi mellett hangsúlyosak tájképei, utca- és városképei, melyeknek fő témájaként a Tabánt választotta. Mindemellett – nem feledve pedagógusi indulását – számos tankönyvillusztráció fűződik a nevéhez. A korszakban népszerűek voltak a „Nagyjaink szülőházai” festménysorozatból készült képeslapjai is.

Tibai Takács János a modern impresszionista irányvonalat képviselte

A modern impresszionizmus irányvonalát képviselte, ez jelent meg a tavi festményein. Tibai az 1920-as évek közepén került kapcsolatba Balatonfüreddel, egy korábbi barátság révén. A fürediek által a mai napig tisztelt Szuhács János (1881–1951) tanár, iskolaigazgató és egyben egykori kolléga hívta meg többször a polgári iskolai tanárok balatonfüredi üdülőjébe. Így megörökíthette magát az épületet is:

Tibai Takács János festőművész úr ottani üdülése alatt lefestette az üdülőházat, s ezt a festményt az üdülőháznak ajándékozta.

– olvashatjuk egy 1926-ban írt híradásban. Emellett számos tavi alkotás maradt fent ebből az időszakból: a balatonfüredi ősmagyar ház két festményváltozata, de a Balatonfüred, Balatoni táj, Tihanyi látkép vitorlással szintén ezekben az években keletkezett.