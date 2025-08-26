augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vásznon a Balaton

4 órája

Nem tudták elnyomni a kommunisták sem a balatoni hadifestőt

Címkék#festő#Tibai Takács János#Balaton

A Balatont nagy festőink közül sokan megörökítették, de akadnak olyan hangulatos alkotások, melyeknek szerzőit napjainkban már elfeledték, mégis meg kellene tartanunk őket a képzeletbeli tavi Panteonunkban.  Ilyen a tápiószentmártoni születésű Tibai Takács János (1876-1943), aki bár Észak-Magyarországról indult, majd tanári (matematika, fizika, történelem, ének) diplomáit megszerezve Alsókubinban, Hajdúszoboszlón, Hatvanban, Újpesten tanított, a két háború között került kapcsolatba a Pannon Tengerrel.

Kovács Emőke

Tibai Takács János élete tipikusan 20. századi, számos fordulattal tarkított. Nem mástól, mint Benczúr Gyulától tanulta a festészetet, művei közül néhányat már 1906-ban a rangos Nemzeti Szalonban állítottak ki. De az I. világháborúban nem kerülhette el a frontszolgálatot: mint hadapródot vitték a frontra, ahol végül hadifestő lett. Tehetsége jól megmutatkozott a honvédekről készített portrékon. 

Tibai Takács János élete tipikusan 20. századi, számos fordulattal tarkított
Tibai Takács János Benczúr Gyulától tanult
Fotó: MW

Hazatérve folytatta pedagógusi munkáját, hivatásként tekintett a tanári pályára, csendes szavú, idealista gondolkodású, tanítványait, kollégáit szerető emberként tartották számon. Figyelme azonban egyre inkább a festészet irányába fordult, az 1920-as évek elején nyugdíjaztatta magát. Innentől fogva kezdődött művészi kiteljesedése, fontos állomása volt mindennek portréfestői sorozata, melynek során számos hazai közéleti és egyházi személyt megörökített. 1938-ban megalkotta Eugenio Pacelli bíboros portréját is. Egyik leghíresebb arcképe Gyóni Géza költőről készült. Portréi mellett hangsúlyosak tájképei, utca- és városképei, melyeknek fő témájaként a Tabánt választotta. Mindemellett – nem feledve pedagógusi indulását – számos tankönyvillusztráció fűződik a nevéhez. A korszakban népszerűek voltak a „Nagyjaink szülőházai” festménysorozatból készült képeslapjai is. 

Tibai Takács János a modern impresszionista irányvonalat képviselte

A modern impresszionizmus irányvonalát képviselte, ez jelent meg a tavi festményein. Tibai az 1920-as évek közepén került kapcsolatba Balatonfüreddel, egy korábbi barátság révén. A fürediek által a mai napig tisztelt Szuhács János (1881–1951) tanár, iskolaigazgató és egyben egykori kolléga hívta meg többször a polgári iskolai tanárok balatonfüredi üdülőjébe. Így megörökíthette magát az épületet is: 

Tibai Takács János festőművész úr ottani üdülése alatt lefestette az üdülőházat, s ezt a festményt az üdülőháznak ajándékozta.

– olvashatjuk egy 1926-ban írt híradásban. Emellett számos tavi alkotás maradt fent ebből az időszakból: a balatonfüredi ősmagyar ház két festményváltozata, de a Balatonfüred, Balatoni táj, Tihanyi látkép vitorlással szintén ezekben az években keletkezett.  

Tibai Takács János : Tihany
Tihanyt is megörökítette Tibai Takács János 
Fotó: MW

Az országosan egyre ismertebb Tibai tagja volt a Magyar Képzőművészek Országos Szövetségének. 1940-ben nagy megtiszteltetés érte: két művét kiállították a Műcsarnokban. A halál 68 éves korában érte, s bár távozott az élők sorából, alkotásainak viszonylag nagy száma – főként a családnál és magángyűjtőknél – fennmaradt. A kommunizmus idején elfeledték a polgári világ, az egyházi személyek, szakrális épületek, a tabáni és balatoni miliő megörökítőjét, de a leszármazott dédunokái, Veres Kornélia és Tudós-Takács Ernő jóvoltából az életmű tovább él: kiállításokon, népszerűsítő írásokban.  

Tibai Takács János: Tihanyi látkép

„Igazi művészlélek, aki akkor volt a legboldogabb, ha szabad idejét a természetben tölthette s annak valamely bájos képét lefesthette.” – olvashatjuk az 1943-ban íródott nekrológban. Ez a művészi önfeledtség, kiegyensúlyozottság mutatkozik meg Tibai Takács János balatoni festményein, érdemes megtekinteni azokat, elmerengeni felettük.  

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu