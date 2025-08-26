4 órája
Nem tudták elnyomni a kommunisták sem a balatoni hadifestőt
A Balatont nagy festőink közül sokan megörökítették, de akadnak olyan hangulatos alkotások, melyeknek szerzőit napjainkban már elfeledték, mégis meg kellene tartanunk őket a képzeletbeli tavi Panteonunkban. Ilyen a tápiószentmártoni születésű Tibai Takács János (1876-1943), aki bár Észak-Magyarországról indult, majd tanári (matematika, fizika, történelem, ének) diplomáit megszerezve Alsókubinban, Hajdúszoboszlón, Hatvanban, Újpesten tanított, a két háború között került kapcsolatba a Pannon Tengerrel.
Tibai Takács János élete tipikusan 20. századi, számos fordulattal tarkított. Nem mástól, mint Benczúr Gyulától tanulta a festészetet, művei közül néhányat már 1906-ban a rangos Nemzeti Szalonban állítottak ki. De az I. világháborúban nem kerülhette el a frontszolgálatot: mint hadapródot vitték a frontra, ahol végül hadifestő lett. Tehetsége jól megmutatkozott a honvédekről készített portrékon.
Hazatérve folytatta pedagógusi munkáját, hivatásként tekintett a tanári pályára, csendes szavú, idealista gondolkodású, tanítványait, kollégáit szerető emberként tartották számon. Figyelme azonban egyre inkább a festészet irányába fordult, az 1920-as évek elején nyugdíjaztatta magát. Innentől fogva kezdődött művészi kiteljesedése, fontos állomása volt mindennek portréfestői sorozata, melynek során számos hazai közéleti és egyházi személyt megörökített. 1938-ban megalkotta Eugenio Pacelli bíboros portréját is. Egyik leghíresebb arcképe Gyóni Géza költőről készült. Portréi mellett hangsúlyosak tájképei, utca- és városképei, melyeknek fő témájaként a Tabánt választotta. Mindemellett – nem feledve pedagógusi indulását – számos tankönyvillusztráció fűződik a nevéhez. A korszakban népszerűek voltak a „Nagyjaink szülőházai” festménysorozatból készült képeslapjai is.
Tibai Takács János a modern impresszionista irányvonalat képviselte
A modern impresszionizmus irányvonalát képviselte, ez jelent meg a tavi festményein. Tibai az 1920-as évek közepén került kapcsolatba Balatonfüreddel, egy korábbi barátság révén. A fürediek által a mai napig tisztelt Szuhács János (1881–1951) tanár, iskolaigazgató és egyben egykori kolléga hívta meg többször a polgári iskolai tanárok balatonfüredi üdülőjébe. Így megörökíthette magát az épületet is:
Tibai Takács János festőművész úr ottani üdülése alatt lefestette az üdülőházat, s ezt a festményt az üdülőháznak ajándékozta.
– olvashatjuk egy 1926-ban írt híradásban. Emellett számos tavi alkotás maradt fent ebből az időszakból: a balatonfüredi ősmagyar ház két festményváltozata, de a Balatonfüred, Balatoni táj, Tihanyi látkép vitorlással szintén ezekben az években keletkezett.
Az országosan egyre ismertebb Tibai tagja volt a Magyar Képzőművészek Országos Szövetségének. 1940-ben nagy megtiszteltetés érte: két művét kiállították a Műcsarnokban. A halál 68 éves korában érte, s bár távozott az élők sorából, alkotásainak viszonylag nagy száma – főként a családnál és magángyűjtőknél – fennmaradt. A kommunizmus idején elfeledték a polgári világ, az egyházi személyek, szakrális épületek, a tabáni és balatoni miliő megörökítőjét, de a leszármazott dédunokái, Veres Kornélia és Tudós-Takács Ernő jóvoltából az életmű tovább él: kiállításokon, népszerűsítő írásokban.
„Igazi művészlélek, aki akkor volt a legboldogabb, ha szabad idejét a természetben tölthette s annak valamely bájos képét lefesthette.” – olvashatjuk az 1943-ban íródott nekrológban. Ez a művészi önfeledtség, kiegyensúlyozottság mutatkozik meg Tibai Takács János balatoni festményein, érdemes megtekinteni azokat, elmerengeni felettük.