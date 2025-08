A fél világ ordítozott már vele, de köszöni jól van

Már a 18. században felfedezték Tihanyban, hogy az apátságtól nem messze található domboldalról elkiáltott szavakat, mondatokat visszaveri az apátsági templom fala. Lényegében a szakrális emlékek mellett erre épült a 19. században Tihany turizmusa.

Tihany különleges visszhangja évszázadok óta ihlet forrása, és ma is a Balaton egyik legvonzóbb látnivalója

Fotó: Shutterstock

Tihany különleges visszhangja és legendája

A viszonylag beépítetlen területen már a kezdetektől akadály nélkül verődhettek vissza a hangok az apátság faláról, 2 másodperc alatt 700 méteres távot megtéve. A visszhang szinte világhírűvé vált és napjainkban meghatározza a település kulturális hagyományrendszerét. Számos művészünket megihlette, hiszen a tihanyi visszhang története a 19. század elejétől foglalkoztatta nagy íróinkat. Elsőként 1798-ban Kis János verselt róla, ismertté vált Csokonai Vitéz Mihály A tihanyi ekhóhoz szóló költeménye is, majd 1830-ban Vörösmarty Mihály írta meg A tihanyi visszhang című versét, amely Irma és Dezső szerelmi történetén alapult. Az 1840-es évektől hírlapi cikkekben tudósítottak a különleges természeti jelenségről, amelynek alapját az irodalmi művekben az elnémult lány története szolgáltatta. 1848-ban, Balatoni kagylók című kötetében Garay János is versbe öntötte – „szózatos tündérnek” nevezve – ezt a legismertebb, legendák által övezett természeti jelenséget. Az egyik leghosszabb művet, Balatoni rege címmel azonban egy ma már kevésbé ismert szerző, Pompéry János (1819-1884) jegyzi.

Az irodalmi hagyomány a 20. század elején is folytatódott, amikor is Babits Mihály, majd Reményik Sándor és Kosztolányi Dezső szintén versben adózott a visszhang emlékének. Az 1930-as évektől, a fokozódó építkezések hatására egyre több hírben jelent meg a visszhang csökkenése miatti aggódás. Mindez a probléma addig jutott, hogy 1935-ben maga Cholnoky Jenő földrajztudós vizsgálta meg a visszhang halkulásának okát, amit egyértelműen az épített környezet változásában jelölt meg. Néhány évvel később a magyar állam részéről felmerült a szoborállítás terve is, mely szerint Sümegi Schrotta Frigyes „a tihanyi hegy legmagasabb kiszökellésére hatalmas szobrot állít. Tiszta, derült időben az egész Balaton környékéről látható lesz ez a szobor és nemes arányaival büszkén hirdeti majd a tihanyi visszhang egykori nagyszerűségét.” A szobor megvalósulását a háború meghiúsította, de képzőművészeti lenyomata mégis maradt ebből az időből a visszhangnak, ugyanis Egry József 1936-ban sajátos festményen állított emléket e különleges balatoni jelenségnek.