Igaz a Tik-Tok sztori? Tényleg lapos lesz a hasad ettől a cucctól?

Kortizol-koktéllal van a világháló, a Tik-Tok mellett sok más egyéb közösségi média felületén is találkozhatunk világmegváltó termékekkel. Sokan teszik őket próbára, olykor bizony eredménytelenül. Vajon létezik a csodaszer és tényleg annyira hatásos, mint az mondják?

Ha nem alszunk jól a melegben a kortizol szintünk is jelentősen megváltozik, ami elhízáshoz vezet

A kortizol-koktél alapjául általában a magnéziumpor, a kókuszvíz és valamiféle citruslé keverék szolgál, de sokan tesznek hozzá rózsaszín himalájai sót vagy szénsavas vizet. Sokféleképpen készítik a tartalomgyártók, de mindannyian úgy próbálják meg eladni, mint a stresszoldás csoda elixírje. A kérdés az: valóban hatásos a koktél?

Újabb Tik-tok csodaszer a piacon

A kortizol-koktél nevét a stresszhormonként is ismert kortizolról kapta. A kortizol egy szteroid hormon, amely a mellékvesekéregben termelődik, pontosabban a mellékvese külső rétegében, a zona fasciculatában. A kortizolt gyakran „stresszhormonnak” is nevezik, mivel a szervezet stresszre adott válaszának egyik legfontosabb eleme, de számos más élettani folyamatban is kulcsszerepet játszik.

Kovács Liza, barcsi lakos használ egy terméket, ami hasonló elven működik. – Én egy barátnőm ajánlására kezdtem el használni egy terméket. Ő is a Tik-Tokon látta először, hogy létezik egy olyan por, ami segít a kortizol-szint megfelelő fenttartásában és csökkenti a puffadást, illetve a teltség érzetet. Nekem sokszor vannak emésztési problémáim, így gondoltam, ha már neki is bejött miért ne próbáljam ki. A termék egy zöld színű por, a leírás szerint 13 féle zöld növény kivonatát tartalmazza. Éhgyomorra kell meginni és rövid idő alatt érezni lehet a hatását. És valóban igaz. Nincs azóta a teltségérzetem, nem puffadok, úgy érzem rend van odabent. Stressz csökkentő hatását jómagam nem tapasztaltam – mondta el a fiatal barcsi hölgy.

A Tik-Tok csoda koktélja csökkenti a puffadást

Mit mond a szakértő?

– A kortizolt a mellékvese termeli, aminek a működését javítja a minőségi alvás, magnézium, b komplex c vitamin. Véleményem szerint – bár én ezt koktél még nem próbáltam – az alap pólusai jól működhetnek. Magnézium amúgy is jó, kókuszvízről is hallottam h nyugtat, citrusban pedig sok a c vitamin. De jó még a maca és az ashwaganda és a szibériai ginzeng. Mellékvese megfelelő működése pedig alapja a pajzsmirigy és egyéb hormonális egyensúly meglétének – mondta el Hartmann Tímea, kaposvári dietetikus.