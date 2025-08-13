Belehajszolták? Borzalmas baleset történt egy fiatal anyukával

A Stiletto Challenge az idei nyár egyik legnépszerűbb, de legveszélyesebb TikTok kihívása lett. Nemrég egy fiatal nő is megpróbálta teljesíteni, de a mutatvány közben súlyosan megsérült, így két hónappal azután, hogy megszülte a gyermekét, ismét kórházba került törött gerinccel az USA-ban. A kihívás lényege, hogy a résztvevők különböző tárgyakon próbálnak egyensúlyozni magas sarkú cipőben, miközben utánozzák Nicki Minaj énekesnő emlékezetes pózolását az egyik videóklipjéből.

TikTok kihívás szörnyű balesettel

A TikTok kihívás életet is követelt

Saját gyermekei előtt gyújtotta fel magán a ruháját egy jászsági édesanya egy TikTok kihívás miatt, és a halálát élőben közvetítette a nyár elején. Felbujtás miatt letartóztatták azt a férfit, aki erre biztatta. Kiderült, hogy nem szórakozásból cselekedtek, hanem pénzt akartak keresni a videóval, ugyanis néhány ezer forintos bónuszokat be tudnak váltani a veszélyes „mutatványok" elkövetői a platformon.

Somogyban is terjednek a hasonló kihívások

Somogyban is elterjedtek a TikTok kihívásai, de csak azokról szerzünk tudomást, amelyek szélsőséges következményekkel járnak, vagyis csak a jéghegy csúcsát érzékeljük, mondta korábban érdeklődésünkre Máté Mártonné, balatonboglári tanácsadó pszichológus. A kortársak közti beszélgetések csak belehergelik ebbe a gyereket, tette hozzá a pszichológus, aki szerint nagyobb a hatása és veszélye, mint amit érzékelünk, mert sokszor észre sem veszik a szülők és a nevelők. Szerinte az a baj, hogy a gyerek otthon is azt látja, hogy nem az élő emberi kapcsolatok a fontosak, hanem a kütyük.

A somogyi iskolákban is megjelentek már az internetes kihívások

A somogyi iskolákban is megjelentek már az internetes kihívások, erősítette meg kérdésünkre Mátraházi Tibor, kaposvári iskolapszichológus. A mai gyerekek az online világ nélkül már ingerszegény környezetben nőnének fel, ezért keresik a szokatlan ingereket, így sodródnak bele a kihívásokba. Egy somogyi iskolában derült ki, hogy a szülők is hódolnak az internetes kihívásoknak, említette meg. A gyerek a szülei példája nyomán hozta be az oktatási intézménybe a kihívást, és más gyerekeket is rávett. Hasonló esetben a pedagógus csak akkor tud lépni, ha észreveszi a jelenséget, de egyrészt a gyerekeknek van olyan belső élete, amelybe nehezen látnak be, másrészt az internetes kihívások gyorsan, pillanatok alatt megtörténnek, ezért a tanároknak gyakran alig van rálátásuk a történtekre.