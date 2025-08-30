A Tisza-adó a somogyi egészségügyi dolgozókat is sújtaná, évi csaknem 200 ezer forinttal

A Tisza-adóval a somogyi egészségügyi dolgozók zsebéből is kivennék a pénzt, éves szinten csaknem 200 ezer forintot.

A Tisza-adó az egészségügyi dolgozókat is megrövidítené Fotó: MW

Hatalmas terhet jelentene a Tisza-adó az egészségügyi dolgozóknak



Óriási extra terheket jelent a Tisza-adó az egészségügyi dolgozókra nézve is. Egy, a napokban kiszivárgott dokumentum szerint Magyar Péterék hatalomra kerülésük esetén eltörölnék az egykulcsos szja-t és progresszív adózást vezetnének be. A többkulcsos adórendszer a középosztályt és a családokat sújtaná leginkább, és egyértelműen a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításait idézi. A dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs lenne, míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne.

Mennyi az annyi Somogyban



A Központi Statisztikai Hivatal a teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók nettó átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatsora szerint a Somogy vármegyében az egészségügyi szolgáltatásban dolgozók, közfoglalkoztatottak nélküli nettó átlagkeresete 448 394 forint, ami 651 411 forintos bruttó bért jelent. Az Orbán-kormány az elmúlt három évben jelentős forrásbevonást hajtott végre az egészségügyben, így 2024-hez képest is több mint 300 milliárd forinttal többet fordít a 2025-ös büdzséből a reformokra, dolgozói bérfejlesztésekre, a Tisza-csomag most ezeket is erodálhatja.



Így változna a Tisza-adó után a fizetés

A Somogyban egészségügyi dolgozók havi bruttó 651 411 forintos átlagbére után jelenleg 113 127 ezer forintos szja-t fizetnek, az egykulcsos adórendszerben, ami 15 százalékos. Így összesen bruttó 7 816 932 forint bruttó éves átlagjövedelmük keletkezik.

S mivel Magyar Péterék az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében 22 százalékos adókulcsot alkalmaznának – az egészségügyben dolgozó munkavállalók terhei nőnének: Somogyban havi szinten 16 ezer 432, éves szinten csaknem 200 ezer forinttal.

A szakértők a Tisza-csomag egyik pusztító hatásaként a magasan képzett munkavállalók elvándorlását említik, mivel az Orbán-kormány 2010-es regnálása óta stabilizálódott és évről évre nő az orvosok száma a statisztikai hivatal adatai szerint, míg 2010-ben 814 orvos dolgozott Somogyban addig tavaly 966. Ezért Magyar Péterék terve ezen a téren is romokba döntene egy 15 éve tartó építkezést.