augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

38 perce

A Tisza-adó a somogyi egészségügyi dolgozókat is sújtaná, évi csaknem 200 ezer forinttal

Címkék#kormány#Tisza-csomag#Tisza-adó#reform#orvos

Az egészségügyi dolgozóknak is komoly terheket okozhat a belengetett Tisza-adó. Kiszámolható, hogy mekkora hátrány érné őket, ha valóban többkulcsos lenne az adórendszer.

A Tisza-adóval a somogyi egészségügyi dolgozók zsebéből is kivennék a pénzt, éves szinten csaknem 200 ezer forintot. 

A Tisza-adó az egészségügyi dolgozókat is megrövidítené Fotó: MW
A Tisza-adó az egészségügyi dolgozókat is megrövidítené Fotó: MW

Hatalmas terhet jelentene a Tisza-adó az egészségügyi dolgozóknak


Óriási extra terheket jelent a Tisza-adó az egészségügyi dolgozókra nézve is. Egy, a napokban kiszivárgott dokumentum szerint Magyar Péterék hatalomra kerülésük esetén eltörölnék az egykulcsos szja-t és progresszív adózást vezetnének be. A többkulcsos adórendszer a középosztályt és a családokat sújtaná leginkább, és egyértelműen a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításait idézi. A dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs lenne, míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne.

Mennyi az annyi Somogyban 


A Központi Statisztikai Hivatal a teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók nettó átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatsora szerint a Somogy vármegyében az egészségügyi szolgáltatásban dolgozók, közfoglalkoztatottak nélküli nettó átlagkeresete 448 394 forint, ami 651 411 forintos bruttó bért jelent. Az Orbán-kormány az elmúlt három évben jelentős forrásbevonást hajtott végre az egészségügyben, így 2024-hez képest is több mint 300 milliárd forinttal többet fordít a 2025-ös büdzséből a reformokra, dolgozói bérfejlesztésekre, a Tisza-csomag most ezeket is erodálhatja.


Így változna a Tisza-adó után a fizetés 

A Somogyban egészségügyi dolgozók havi bruttó 651 411 forintos átlagbére után jelenleg 113 127 ezer forintos szja-t fizetnek, az egykulcsos adórendszerben, ami 15 százalékos. Így összesen bruttó 7 816 932 forint bruttó éves átlagjövedelmük keletkezik.  

S mivel Magyar Péterék az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében 22 százalékos adókulcsot alkalmaznának – az egészségügyben dolgozó munkavállalók terhei nőnének: Somogyban havi szinten 16 ezer 432, éves szinten csaknem 200 ezer forinttal.

A szakértők a Tisza-csomag egyik pusztító hatásaként a magasan képzett munkavállalók elvándorlását említik, mivel az Orbán-kormány 2010-es regnálása óta stabilizálódott és évről évre nő az orvosok száma a statisztikai hivatal adatai szerint, míg 2010-ben 814 orvos dolgozott Somogyban addig tavaly 966.  Ezért Magyar Péterék terve ezen a téren is romokba döntene egy 15 éve tartó építkezést.


De nem csak az egészségügyben dolgozókat érinti a Tisza Párt által tervezett változtatást, kiszámoltuk azt is, Somogyban évi 120 ezer forintot venne ki a dolgozók zsebéből a Tisza-adó. erről megkérdeztük a somogyiak véleményét is. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu