Az oktatásban dolgozók is rosszabbul járnának a Tisza-adóval, havi majdnem 18 ezer forintjuk bánná

A Tisza-adó a somogyi oktatási dolgozókat is érintené, évit több mint kétszázezer forintjuk bánná a Tisza tervét.

Az oktatási dolgozók számára is hátrányos a Tisza-adó Fotó: Németh András Péter

A Tisza-adó hatása a sulikban is jelentkezne



Egy, a napokban kiszivárgott dokumentum szerint Magyar Péterék hatalomra kerülésük esetén eltörölnék az egykulcsos szja-t és progresszív adózást vezetnének be. A többkulcsos adórendszer a középosztályt és a családokat sújtaná leginkább, és egyértelműen a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításait idézi. A dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos lenne az adókulcs, míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék.

A somogyi pedagógusok erre számíthatnak



A Központi Statisztikai Hivatal a teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók nettó átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatsora szerint Somogy vármegyében az oktatási dolgozók, közfoglalkoztatottak nélküli bruttó átlagkeresete 672 095 forint havonta, ami 459 723 forintos nettó bért jelent. Az éves bruttó bérük tehát Somogyban 8 065 140 forint. A jelenlegi egykulcsos adó alapján ezt évi 1 209 771 forint adó terheli. A pedagógusok és iskolai dolgozók tiszás adója viszont évi 1 424 330 forint lenne. Ez 214 560 forinttal lenne több éves szinten, vagyis havi 17 880 forinttal több adó terhelné jövedelmüket, ha a Tisza terve megvalósulna.



De nem csak az oktatásban dolgozókat érinti a Tisza Párt által tervezett változtatást, kiszámoltuk azt is, hogy átlagbér esetén évi 120 ezer forinttal kerülne kevesebb pénz a Somogy vármegyeiek zsebébe. S erről az utca emberének véleményét is megkérdeztük.

