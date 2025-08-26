augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kitüntetés

2 órája

Több mint 20 éve tanító hitoktatókat ismertek el 

Címkék#Eucharisztia#Balogh Erzsébet#Gyurkovics-Bencze Dorisz#Kaposvári Egyházmegye

Lőrincz Sándor

A Kaposvári Egyházmegye legutóbbi hitoktatói továbbképzésén a több mint 20 éve tanító hitoktatók szolgáló szeretettel és kiemelkedő szakmai jelenléttel végzett tevékenységéért Boldog Carlo Acutis Oklevélben részesültek. A Ladon, illetve Somogyapátiban tanító Balogh Erzsébet mellett a balatonszabadi Gyurkovics-Bencze Dorisz és a vízvári Kovács Klára vette át az elismerést hittel és lelkesedéssel végzett munkájáért. Carlo Acutis kedves mondása ez volt: „Az Eucharisztia az én autópályám a Mennyországba”. Hamarosan szentté avatják.  

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
