Több mint 20 éve tanító hitoktatókat ismertek el 

A Kaposvári Egyházmegye legutóbbi hitoktatói továbbképzésén a több mint 20 éve tanító hitoktatók szolgáló szeretettel és kiemelkedő szakmai jelenléttel végzett tevékenységéért Boldog Carlo Acutis Oklevélben részesültek. A Ladon, illetve Somogyapátiban tanító Balogh Erzsébet mellett a balatonszabadi Gyurkovics-Bencze Dorisz és a vízvári Kovács Klára vette át az elismerést hittel és lelkesedéssel végzett munkájáért. Carlo Acutis kedves mondása ez volt: „Az Eucharisztia az én autópályám a Mennyországba”. Hamarosan szentté avatják.