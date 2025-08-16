Horgászat
57 perce
Több mint egy tonna pontyot telepítettek – izgalmas kalandok várnak ezen a tavon
A kisgyaláni Hársasberki Tógazda Horgászegyesület újra pontyot telepített.
– Ismét sikerült egy ponty utánpótlást célzó telepítést végeznünk piaci, fogható méretű, szép, egészséges halakból – közölte az egyesület. – Ezúttal 1090 kg, három nyaras, átlagosan 1,6-,1,8 kg-os példányok, pikkelyes, tükrös vegyesen került bele a Hársasberki horgásztóba.
