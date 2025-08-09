Több szakrendelés is szünetel a nagyatádi kórházban

A Nagyatádi Kórházban közösségi oldalán közölte, hogy augusztus hónapban több szakrendelés rövidebb-hosszabb ideig szünetel. A nőgyógyászati szakrendelés augusztus 8. és 13. között szünetel, a fül-orr-gége szakrendelést augusztus 22-ig, illetve 29-én nem tudják igénybe venni a betegek, a tüdőgondozó és a tüdőszűrő augusztus 22-ig nem lesz elérhető. A szemészeti szakrendelést augusztus 11. és augusztus 15. között nem lehet felkeresni, a belgyógyászat pedig augusztus 15. és 22. között szünetel. A pszichiátriát és a neurológiát is érinti a szünetelés.