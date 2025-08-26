2 órája
Már a traffipax is kevés? Új intelligens rendszerek jöhetnek, semmit nem úszol meg
Új traffipaxrendszert tesztelnek, amely nemcsak a sebességhatárok betartását ellenőrzi. A traffipax segítségével a közúti szabályok egyik fontos elemét, a záróvonal átlépését is képes felismerni.
A Spanyol Közlekedési Főigazgatóság (DGT) által telepített, mesterséges intelligenciával működő rendszer négy kamerából áll, és a legmodernebb technológiákat alkalmazva segíti a közlekedésbiztonság javítását. Az új traffipaxrendszer két szinkronizált, egyidejűleg működő traffipax kamera képét elemzi mesterséges intelligencia segítségével, hogy automatikusan észlelje, ha egy autós átlépi a záróvonalat például a gyorsforgalmi utakra való felhajtáskor.
Amint a szabályszegést felismeri, azonnali értesítést küld a hatóságoknak, akik a rendszám alapján rögtön megindíthatják a szükséges eljárást.
Ez a fajta szabálysértés 200 eurós, ami nagyjából 80 ezer forintos pénzbírsággal jár, azonban nem von maga után büntetőpont levonást. Célja, hogy a jövőben az autósok minden, a közlekedési szabályokat érintő kihágására fényt derítsen, jelentősen növelve ezzel a közutak biztonságát.
Amennyiben az intelligens kamerák hatékonysága bizonyítást nyer, a technológiát más szabálytalanságok, például a Stop táblák figyelmen kívül hagyásának felismerésére is beállíthatják. A spanyol hatóságok jelenleg egy ilyen rendszert is tesztelnek, amely szintén az automatikus közlekedés-ellenőrzést célozza meg.
Az autósok kiismerik a fixen telepített traffipaxokat
Somogyvári János, a Somogy Classic Oldtimer Egyesület elnöke szerint bár a VÉDA-rendszer jelenleg az egyik legismertebb és legfejlettebb közúti ellenőrző rendszer, a gyakorlati hatékonyságát csökkenti, hogy az autósok pontosan tudják, hol helyezkednek el az eszközök, és ennek megfelelően alkalmazkodtak a közlekedésük során.
– A probléma ezekkel az, hogy nem minden esetben működnek hatékonyan, hiszen az emberek megismerték a fix telepítési pontokat, és tudatosan odafigyelnek, hogy ezek alatt szabályosan közlekedjenek – fogalmazott. Hozzátette, amennyiben az új típusú ellenőrző eszközöket szintén fix helyekre telepítik, idővel ezekhez is hozzászokik a közlekedő közönség. Nem kérdés, hogy egy ilyen rendszernek is van létjogosultsága, különösen, ha valóban hozzájárul a szabálytalanságok csökkentéséhez.
- A fejlett traffipaxrendszer alkalmazása várhatóan nem korlátozódik majd Spanyolországra; a technológia szélesebb körű elterjedése valószínű, és akár Magyarországon is megjelenhet a közeljövőben. Ez pedig új fejezetet nyithat a közúti szabályok betartatásában, ahol a rendőri jelenlétet egyre inkább kiegészíti, vagy helyettesíti a mesterséges intelligencia alapú megfigyelés.