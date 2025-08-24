augusztus 24., vasárnap

Óvatosság

2 órája

Itt a szüret ideje, halálos veszély fenyegethet

Címkék#pince#szén dioxid#mustgázveszély

Fokozott figyelem a pincékben ‒ a mustgáz komoly veszélyt jelenthet. Tragédia is lehet, amennyiben a pince szellőztetése nem megfelelő.

Harsányi Miklós
Itt a szüret ideje, halálos veszély fenyegethet

Fotó: Ryouchin

Néhány nappal ezelőtt kezdetét vette a 2025. évi szüreti időszak, közölte a Sonline.hu-val pénteken a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), számos pincében már forrásban van, vagyis erjedésnek indult a leszüretelt szőlőből származó must – tragédia következhet be, ha valaki nem tartja be a főbb szabályokat.

Tragédia lehet, amennyiben a pince szellőztetése nem megfelelő
Tragédia lehet, amennyiben a pince szellőztetése nem megfelelő

Mustgáz, szén-dioxid, szellőzés, pince, halált okozó mérgezés – figyelmeztetnek a veszélyre

– A mustgáz, amely tulajdonképpen nem más, mint szén-dioxid, a nem megfelelő szellőzéssel rendelkező pincében olyan mennyiségben is felhalmozódhat, hogy adott esetben súlyos, akár halált is okozó mérgezéshez is vezethet – közölte kérdésünkre pénteken a Nébih. – Legeredményesebben a megfelelő szellőztetéssel tudjuk megelőzni a bajt.

 

Sokkoló tragédia: halálos veszély fenyeget

 A veszély észlelésére a modern eszközök, például szén-dioxid jelző alkalmazása mellett, az évszázados módszer, a gyertya lángjával történő ellenőrzés is figyelmeztethet a veszélyre. Mivel a szén-dioxid a levegőnél nehezebb, elsősorban a pince alsó részében gyűlik össze, ezért különösen fontos, hogy a gyertyát mindig derékmagasságban vagy annál lejjebb használjuk. Ilyen esetben a pincébe történő belépés életveszélyes.

– A Nébih továbbá felhívja a borászok figyelmét, hogy a regisztrált borászati üzemeknek a mustgázveszélyből adódó balesetek elkerülésére vonatkozóan, írásos intézkedési tervvel kell rendelkezniük – közölték.

 

Mustgáz: egy férfi meghalt, egy másikat kórházba vittek

  • Heizler György, a Magyar Tűzoltó Szövetség somogyi szervezetének tagja érdeklődésünkre pénteken kifejtette: lényeges, hogy mindenki tartsa be a biztonsági szabályokat. Korábban térségünkben is előfordultak balesetek, halálos tragédiák, s a megelőzés érdekében döntő, hogy a közismert ajánlásoknak mindenhol tegyenek eleget. 
  • Életét vesztette egy ember, egy borosgazdát pedig kórházba szállítottak mustgáz-mérgezés miatt Somogyban. A szerencsétlenül járt férfi holttestét légzőkészülék használatával hozták fel a pincéből.
  • Kánya Petőfi Sándor utcájának egyik présházában találtak holtan egy embert. A helyszínre a tabi önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik meggyőződtek arról, hogy a must erjedése során felszabaduló szén-dioxid nagyobb koncentrációban van jelen a levegőben. A szerencsétlenül járt férfi holttestét légzőkészülék használatával hozták fel a pincéből. Karád Csiszárhegy utcájának egyik pincehelyiségében is rosszul lett egy gazda. A helyszínre a karádi önkéntes tűzoltókat riasztották. A sérültet a mentők mustgáz-mérgezés gyanújával kórházba szállították.

 

 

