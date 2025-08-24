Itt a szüret ideje, halálos veszély fenyegethet

Néhány nappal ezelőtt kezdetét vette a 2025. évi szüreti időszak, közölte a Sonline.hu-val pénteken a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), számos pincében már forrásban van, vagyis erjedésnek indult a leszüretelt szőlőből származó must – tragédia következhet be, ha valaki nem tartja be a főbb szabályokat.

Tragédia lehet, amennyiben a pince szellőztetése nem megfelelő

Mustgáz, szén-dioxid, szellőzés, pince, halált okozó mérgezés – figyelmeztetnek a veszélyre

– A mustgáz, amely tulajdonképpen nem más, mint szén-dioxid, a nem megfelelő szellőzéssel rendelkező pincében olyan mennyiségben is felhalmozódhat, hogy adott esetben súlyos, akár halált is okozó mérgezéshez is vezethet – közölte kérdésünkre pénteken a Nébih. – Legeredményesebben a megfelelő szellőztetéssel tudjuk megelőzni a bajt.

Sokkoló tragédia: halálos veszély fenyeget

A veszély észlelésére a modern eszközök, például szén-dioxid jelző alkalmazása mellett, az évszázados módszer, a gyertya lángjával történő ellenőrzés is figyelmeztethet a veszélyre. Mivel a szén-dioxid a levegőnél nehezebb, elsősorban a pince alsó részében gyűlik össze, ezért különösen fontos, hogy a gyertyát mindig derékmagasságban vagy annál lejjebb használjuk. Ilyen esetben a pincébe történő belépés életveszélyes.

– A Nébih továbbá felhívja a borászok figyelmét, hogy a regisztrált borászati üzemeknek a mustgázveszélyből adódó balesetek elkerülésére vonatkozóan, írásos intézkedési tervvel kell rendelkezniük – közölték.

Mustgáz: egy férfi meghalt, egy másikat kórházba vittek