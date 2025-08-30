Mindent kibír, egyszerűen elpusztíthatatlan. Videón mutatjuk a nagy bolhói traktor-show-t

7 év után újra megrendezték a bolhói Traktoros Napot, ami egy mini Off Roaddá változott a nagy mennyiségű lehullott csapadék miatt. Traktorhúzó és tolató verseny és Big Forwarder Show várta a rendezvényre látogatókat, ahol kicsik és nagyok egyaránt dagonyáztak a sárban.

A bolhói Traktoros Nap mini Off Road-dá vált

Fotó: Dombi Regina

7 év kihagyás után újra felsorakoztak a traktorok Bolhón, ahol nagy hagyománya van a traktoros életnek. A traktoros napot először 2002-ben rendezték meg, és egészen 2018-ig minden évben végiggördültek Babócsa és Bolhó között a óriás csodák. Először még a falunappal kötötték össze az eseményt, és csak felvonulás volt, de aztán évek alatt úgy kinőtte magát a rendezvény, hogy különálló eseménnyé kellett alakítani.

Traktor csodák vonultak fel Bolhón

Az idei felvonuláson összesen 82 traktor vett részt. A legtöbb tulajdonos bolhói volt, de sokan érkeztek a környező településekről is. – Jöttek Csurgóról, sokan Babócsáról, de érkeztek traktorosok Barcsról és Somogytarnócáról is. Évek óta nem volt már traktoros nap, és már nem hagytak békén a babócsai traktorosok, hogy csináljuk meg idén újra a rendezvényt. És eddig úgy tűnik, nagyon jól sikerült – mondta el Horváth Csaba, polgármester.

82 traktor vonult fel Babócsa és Bolhó között

Fotó: Dombi Regina

Egy 50-es MTZ mellett állt Horváth Gábor, alias Kolega, aki már egészen kicsi gyerek kora óta imádja a traktorokat. Imádata tárgya pedig saját tulajdona, és minden egyes részét ő maga bütykölte meg. – Ebben a típusban az a legjobb, hogy nem tudod megölni. Egyszerűen nem. A végtelenségig lehet nyüstölni és mindent kibír. Azért is volt ilyen sok mindenkinek abban az időben, és van a mai napig is. Én szereltem minden egyes darabját, én magam festettem. Tud mindent, amit egy traktornak tudnia kell. Szánt és elvisz az erdőbe – mondta el Kolega.

Az MTZ 50-es modellje egy közkedvelt traktor, Horváth Gábor Kolega is ezt kedveli a leginkább

Fotó: Dombi Regina

A Traktoros Napon rengetegen voltak kíváncsiak a csodás járművekre és a nagy erőversenyekre. Az egész napos eső sem szegte kedvét a traktorosoknak, sőt, inkább egy remek ötletet adott nekik. Létrehoztak egy dagonyát, ahova besüllyesztették traktoraikat, aztán aki tudta, az kihúzta társát a sártengerből. Ezek mellett egy amolyan erőfitogtatás is volt, hiszen volt traktorhúzó verseny is, ahol el kellett egymásnak húznia a traktorokat és természetesen az nyert, akinek erősebb volt a traktorja.