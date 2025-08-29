2 órája
Amikor úgy érzed, nincs esély, akkor hallgasd meg Gergő történetét
Újabb áttörésről adott hírt a közelmúltban a nemzetközi sajtó a szervtranszplantáció területén. Régebben csak transzplantációval volt lehetséges gyógyítani bizonyos betegségeket, mára már rendkívül sokat fejlődött az orvostudomány. A kaposvári Gergő osztotta meg velünk gyógyulása történetét a hír kapcsán.
Fotó: Karnok Csaba
Újabb áttörést értek el a kínai kutatók a szervtranszplantációval kapcsolatban. Történelmi kísérletet hajtottak végre, mikor egy genetikailag módosított sertéstüdőt ültettek egy agyhalott betegbe. A szerv kilenc napig működött a szervezetben. Az áttörés új távlatokat nyit és közelebb repít bennünket ahhoz, hogy a donorszerv hiányt állatokból származó szervekkel oldja meg az orvostudomány.
A problémára specializálódott orvosok évek óta keresik a megoldást a donorszervek krónikus hiányára. Világszerte rengeteg ember vár életmentő transzplantációra, miközben a rendelkezésre álló szervek száma messze elmarad a szükségestől.
Magyarországon a transzplantációs várólisták a következőképpen alakulnak:
- Vese transzplantációs várólistán 1038 fő szerepel
- Máj transzplantációs várólistán 133 fő szerepel
- Szív transzplantációs várólistán 92 fő szerepel
- Tüdő transzplantációs várólistán 17 fő szerepel
- Kombinált vese-hasnyálmirigy transzplantációs várólistán 25 fő szerepel
- Felnőtt csontvelő transzplantációs várólistán 565 fő szerepel
- Gyerek csontvelő transzplantációs várólistán 25 fő szerepel
Egy lehetséges megoldás?
A xenotranszplantáció azt jelenti, hogy egy másik állatból származó szervet, szövetet vagy sejtet ültetnek át emberbe. A cél elsősorban az, hogy csökkentsék a donorszerv-hiányt, hiszen rengeteg beteg vár szervre, de kevés emberi donor van.
A leggyakrabban sertésből származó szívet, tüdőt vagy vesét használnak, mivel ezeknek az állatoknak a szervei méretben és működésben közel állnak a miénkhez. Azonban a nagy kihívás a kilökődés – amikor az emberi szervezet idegenként ismeri fel az állati szövetet.
A kutatók ezért genetikailag módosított állatokat hoznak létre, és a beültetés után speciális gyógyszerekkel próbálják megakadályozni, hogy a szervezet megtámadja az új szervet. A cél, hogy hosszú távon életképes és biztonságos alternatívát nyújtson a humán donorok helyett.
Amikor a gyógyulás csak transzplantációval lehetséges.
Egy kaposvári fiatal, Flaxa Gergő mesélte el történetét megkeresésünkre. A 21 éves Gergő remek kisugárzású, mosolygós, kedves ember. Jelenleg tanulmányait végzi Pécsett, labdarúgóedző szakon. Tanulmányai mellett gyermekfoci edzőként dolgozik, és készül tanulmányai testnevelő tanár mester szakon történő folytatására. A nem megszokott szakma választása gimnáziumi évei alatt történt. Az 50 órás közösségi szolgálatát a volt iskolája, a Kaposvári Református Iskola délutáni napközis foglalkozása keretei között végezte. A szolgálat közben ráébredt, hogy nagyon szeret segíteni másoknak, jó érzéssel töltötte el, hogy a segítségével mások hogyan fejlődnek, és milyen sikereket érnek el. A labdarúgás iránti szeretet pedig az egész életét végigkíséri. Innen pedig egyenes út vezetett oda, hogy az edzői hivatást válassza. Nagy álma, hogy egyszer professzionális labdarúgó edző legyen. Őszintén, nyíltan és hatalmas bátorsággal mesélt betegségéről, amely mára tünetmentes.
Gyermekkorában, egészen fiatalon két és fél éves korában diagnosztizáltak nála egy nagyon komoly betegséget, amely nem más mint az úgynevezett Krónikus Myeloid Leukémia. A betegség akkori egyetlen lehetséges kezelési lehetősége a csontvelő transzplantáció volt, amely igen nagy eséllyel gyógyította meg ezen betegséget. – Sajnos én azon kevés kivételek egyike vagyok, akinél később, 14 éves koromban kiújult ez a betegség – emlékezett vissza.
A mai orvostudomány és a technika jelenlegi fejlettségének köszönhetően, ma már gyógyszerekkel nagyon hatékonyan tudják kezelni ezen betegséget Gergőnél.
A kiújult betegség lelkileg nagyon megviselte, de az a környezet, amely körül vette az egyházi iskolában, és keresztyén hite segített őt át ezen a nehéz időszakon. Számára a hit jelenti a támaszt, és ennek köszönheti, hogy ma már egy teljes életet élhet.
Elmesélte, hogy rengeteg mindent veszíthet az ember egy ilyen helyzetben, ugyanakkor meríteni is lehet ebből a nehéz időszakból. Gergőnél a szorgalom és az alázat az, amely felerősödött a gyógyulását követően. Azon dolgozik nap mint nap, hogy a történetével, életszemléletével segítsen másoknak, és inspirálja őket, valamint hogy jó példát mutasson a jövő nemzedéke számára. – Manapság, a rohanó világban, mindenki megfeledkezik arról, hogy élvezzük a pillanatokat - mondta Gergő, akinek üzenete korosztálytól függetlenül a hasonló helyzetben lévőkhöz, nem szabad hagyni, hogy eluralkodjon rajtunk a pesszimizmus, és bármennyire is nehéz, ilyen helyzetben is pozitívan kell hozzá állnunk.
Szavakkal leírhatatlan élmény
Megosztott velem egy meghatározó élményt az életében, amely szavakkal leírhatatlan. Az ő esetében 10 év volt, a donor anonimitása. Az adományozó, egy német, mára már családos fiatal ember az anonimitás feloldása után szinte azonnal felkereste Gergőt, és 2017-ben létre is jött a nagy találkozó. – Elmondhatatlan élmény azzal az emberrel találkozni, aki nélkül én nem lennék itt - mondta Gergő, akinek személyisége és története rendkívül inspiráló minden korosztály számára, és felhívja a figyelmet a valóban fontos dolgokra az életünkben.