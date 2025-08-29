Amikor úgy érzed, nincs esély, akkor hallgasd meg Gergő történetét

Újabb áttörést értek el a kínai kutatók a szervtranszplantációval kapcsolatban. Történelmi kísérletet hajtottak végre, mikor egy genetikailag módosított sertéstüdőt ültettek egy agyhalott betegbe. A szerv kilenc napig működött a szervezetben. Az áttörés új távlatokat nyit és közelebb repít bennünket ahhoz, hogy a donorszerv hiányt állatokból származó szervekkel oldja meg az orvostudomány.

A transzplantációval élők teljes életet élnek. Fotó: MW

A problémára specializálódott orvosok évek óta keresik a megoldást a donorszervek krónikus hiányára. Világszerte rengeteg ember vár életmentő transzplantációra, miközben a rendelkezésre álló szervek száma messze elmarad a szükségestől.

Magyarországon a transzplantációs várólisták a következőképpen alakulnak:

Vese transzplantációs várólistán 1038 fő szerepel

Máj transzplantációs várólistán 133 fő szerepel

Szív transzplantációs várólistán 92 fő szerepel

Tüdő transzplantációs várólistán 17 fő szerepel

Kombinált vese-hasnyálmirigy transzplantációs várólistán 25 fő szerepel

Felnőtt csontvelő transzplantációs várólistán 565 fő szerepel

Gyerek csontvelő transzplantációs várólistán 25 fő szerepel



Egy lehetséges megoldás?

A xenotranszplantáció azt jelenti, hogy egy másik állatból származó szervet, szövetet vagy sejtet ültetnek át emberbe. A cél elsősorban az, hogy csökkentsék a donorszerv-hiányt, hiszen rengeteg beteg vár szervre, de kevés emberi donor van.

A leggyakrabban sertésből származó szívet, tüdőt vagy vesét használnak, mivel ezeknek az állatoknak a szervei méretben és működésben közel állnak a miénkhez. Azonban a nagy kihívás a kilökődés – amikor az emberi szervezet idegenként ismeri fel az állati szövetet.

A kutatók ezért genetikailag módosított állatokat hoznak létre, és a beültetés után speciális gyógyszerekkel próbálják megakadályozni, hogy a szervezet megtámadja az új szervet. A cél, hogy hosszú távon életképes és biztonságos alternatívát nyújtson a humán donorok helyett.

Amikor a gyógyulás csak transzplantációval lehetséges.

Egy kaposvári fiatal, Flaxa Gergő mesélte el történetét megkeresésünkre. A 21 éves Gergő remek kisugárzású, mosolygós, kedves ember. Jelenleg tanulmányait végzi Pécsett, labdarúgóedző szakon. Tanulmányai mellett gyermekfoci edzőként dolgozik, és készül tanulmányai testnevelő tanár mester szakon történő folytatására. A nem megszokott szakma választása gimnáziumi évei alatt történt. Az 50 órás közösségi szolgálatát a volt iskolája, a Kaposvári Református Iskola délutáni napközis foglalkozása keretei között végezte. A szolgálat közben ráébredt, hogy nagyon szeret segíteni másoknak, jó érzéssel töltötte el, hogy a segítségével mások hogyan fejlődnek, és milyen sikereket érnek el. A labdarúgás iránti szeretet pedig az egész életét végigkíséri. Innen pedig egyenes út vezetett oda, hogy az edzői hivatást válassza. Nagy álma, hogy egyszer professzionális labdarúgó edző legyen. Őszintén, nyíltan és hatalmas bátorsággal mesélt betegségéről, amely mára tünetmentes.