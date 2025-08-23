augusztus 23., szombat

Bence névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Drezdai világjáték

29 perce

Aranyérmet hozott a kaposvári szervátültetett sportolónak a kitartás

Címkék#kaposvári#Rákhely Zsolt#Szervátültetettek Világjáték

Csütörtökön kezdődött a Szervátültetettek Világjátéka a németország Drezdában. A viadalon somogyi sportoló is rajtkőre állt, úszásban Rákhely Zsolt az első napon két érmet szerzett. Csontvelő transzplantáltként bizonyította, hogy egy betegség sem állíthatja meg.

Koszorus Rita
Aranyérmet hozott a kaposvári szervátültetett sportolónak a kitartás

A kaposvári születésű sportoló Rákhely Zsolt, aki több mint 32 éve szolgál rendőrként a magyar csapat tagjaként úszásban mutatta meg tudását. Csütörtökön állt először rajtkőre a transzplantált sportoló és máris érmekkel gazdagodott. 

transzplantált aranyember rákhely zsolt
Transzplantálták, de az elszántságát nem veszítette el soha. Forrás: Magyar Szervátültetettek Szövetsége

Csontvelőtranszplantáltként arat sikereket

Rákhely Zsoltot 2010-ben diagnosztizálták Non-Hodgkin limfómával, amely miatt megműtötték, kemoterápián esett át, majd 3 évvel később csontvelőátültetésen is. 2019-ben, hosszú küzdelmet követően nyilvánították gyógyulttá. 

A siófoki rendőr alezredes mindig is kitartásáról volt ismert, gyerekkora óta sportol: úszott, vízilabdázott, kosárlabdázott, amelyekkel a betegség alatt sem hagyott fel. A somogyi sportoló korábban a Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa-bajnokságán ért el a kiemelkedő eredményt, majd alig néhány héttel később a szegedi nyílt vízi úszáson is győzött 3000 méteren, korosztályában. Rákhely Zsolt csütörtökön ugrott medencébe Drezdában, a 25-ik Szervátültetettek Világjátékán, ahol 51 ország képviselteti magát. 

50 méter háton arany-, 200 méter gyorson pedig aranyérmet szerzett. – Az ő aranya és ezüstje nemcsak sporteredmény, hanem a bizonyíték arra, hogy minden nehézség után fel lehet állni, fogalmaztak a Magyar Szervátültetettek Szövetsége hivatalos közösségi oldalán. 

 – A verseny első napja megnyugtató volt és bizakodásra ad okot a sikeres folytatásra! Ma 400 méter gyorson nagy küzdelem várható akár csak a 100 hát és az 50 gyors számokban! Köszönöm a biztatást nagy erőt ad, fogalmazott a somogyi sportoló saját közösségi oldalán. 

 

