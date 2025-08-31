”Nem terápiát adok, hanem jelenlétet” – Katalin érintésével a trauma is feloldódik

Az érintésterápia talán sokak számára ismeretlen fogalom. Kovács Katalin, aki érintésterápiával foglalkozik ma már sokkal többet tud a szakmáról, mint annak idején, mikor még ő maga is csak páciens volt kollégája keze alatt. Élete során elérkezett egy ponthoz, amikor szüksége volt valamire, ami visszavezeti önmagához, ami segít megtalálni újra igazi énjét. Ekkor jött az érintésterápia, amivel több éve kíséri az embereket a szépségtől a belső ragyogásig és kezelései által feloldódhat az emberekben a trauma.

Kovács Katalin érintéssel gyógyítja a lelkeket, kezelései után eltűnhet a trauma

Fotó: Kovács Katalin

Érintéssel is gyógyítható a trauma

Dél-Somogy tele van különleges tehetségű és képességű emberekkel. Mutattunk már be olvasóinknak festőt, asztalosmester, népviselet készítőt, de most olyas valakit találtunk a somogyi kincses ládában, akik lelkeket gyógyít. Kovács Katalin homokszentgyörgyi masszőrhöz sokszor csak egy masszázsra jelentkeznek be a páciensek, de úgy térnek haza, hogy nemcsak a testi fájdalmaik enyhülnek.

– 12 évi külföldi élet után hazatértem. Nemcsak földrajzilag, belül is. Hazatalálás volt ez a testembe, a gyökereimbe és az érzékenységembe is. A kint töltött évek alatt nagyon sok mindent tapasztaltam: más kultúrát, más tempót, másfajta működést. Már Németországban elkezdtem a szépségipari szolgáltatásokkal foglalkozni, szempillaépítést tanultam és kozmetikai ismereteket is szereztem. Ezzel együtt jött a masszás is. Mindig volt egy érzés a kezemben, és mondták is, hogy jaj de jól eltalálom a pontokat, csak nem bírja a kezem. Így elmentem egy képzésre kint, ahol az oktató felfigyelt rá, hogy milyen energiáim vannak – mesélte Kovács Katalin.

Az érintés terápia alkalmazása során feloldódhat a trauma

Fotó: Kovács Katalin

Mindeközben édesanyja megbetegedett, így havonta egyszer haza kellett járnia. Kialakított itthon is egy vendégkört, de akkor még a masszázsba annyira nem mert beleállni. Aztán mikor édesanyja elment, önismereti csoportokba kezdett el járni, ahol végleg kiteljesedett önmagában. – Az önismereti utam során számtalan egyéni és csoportos terápiás folyamatban vettem részt, először kliensként, később pedig tanulóként és segítőként is. Megérintett és elindított bennem valami valami egészen mélyet az érintésterápia, a Tantsu, a traumaoldó nyújtás és a testorientált önismereti gyakorlatok világa – mondta el a Katalin.