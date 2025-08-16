A béke volt a központi téma Trump és Putyin csúcstalálkozóján

A Magyar Nemzet Rapid Extra című podcastjában Tóth Tamás Antal vendégei Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet igazgatója és Fekete Rajmund Amerika-szakértő, a Kommunizmus Kutatóintézet vezetője voltak. A Trum-Putyin alaszkai csúcstalálkozó utáni nemzetközi reakciók azt mutatják: új geopolitikai korszak kezdődhet. Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök két és fél órán keresztül egyeztettek, és bár kevés konkrétum szivárgott ki, a szakértők szerint a béke lehetősége immár erősebben került napirendre, mint maga Ukrajna.

Putyin és Trump Alaszkában találkozott egymással

Fekete Rajmund szerint Trump üzletemberi attitűdje alapvetően különbözteti meg más politikusoktól:

Ő mindig az amerikai érdekből indul ki, és tárgyalás közben is kemény, határozott stílust képvisel. Ez most is így lehetett.

A találkozó előtt Trump több nyugati vezetőt is tájékoztatott, köztük Ursula von der Leyent, Emmanuel Macront, Giorgia Melonit, Alexander Stubbot, Friedrich Merz német kancellárt, Mark Rutte NATO-főtitkárt és Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. A szakértők szerint ez inkább kötelező diplomáciai gesztus volt, mint valódi egyeztetés.

