Melyik erősebb: a haszonélvezet vagy tulajdonjog? – Tévhitek, amiket érdemes lenne tudnod

Sok magyar családban visszatérő konfliktus forrása, hogy ki mit tehet meg egy olyan lakással vagy házzal, amit haszonélvezeti jog terhel, még akkor is, ha épp egy családtagról van szó. De vajon tényleg erősebb lehet, mint maga a tulajdonjog? Az alábbiakban ügyvédi tapasztalatokon és jogszabályi háttéren keresztül mutatjuk be, mi illeti meg a tulajdonost és mit a haszonélvezőt.

Tulajdonjog: Láthatatlan láncok

Tulajdonjog és haszonélvezeti jog

A legtöbben úgy gondolják, hogy ha valaki tulajdonosa egy ingatlannak, akkor azt korlátlanul használhatja, hasznosíthatja, eladhatja, röviden azt csinál vele, amit akar. A valóság azonban ennél árnyaltabb. A magyar jogrendszer lehetőséget biztosít arra, hogy más is gyakoroljon bizonyos jogosultságokat egy adott ingatlan felett, még akkor is, ha nem ő a tulajdonos. Ennek egyik legfontosabb példája a haszonélvezeti jog. Ez egy erőteljes, személyhez kötődő jogosultság, amely jelentősen korlátozza a tulajdonos rendelkezési lehetőségeit. A haszonélvező ugyanis birtokolhatja, használhatja, és a hasznait is szedheti az ingatlannak – vagyis például ott élhet, kiadhatja bérbe, vagy akár gazdasági célra is hasznosíthatja, ha a körülmények ezt lehetővé teszik

Összegezve, tévhit, hogy a tulajdonosnak több joga van. Ez nem csak „vendégjog” hanem az egyik legerősebb használati jog, amely gyakran a tulajdonos jogai elé kerül a mindennapi gyakorlatban.

Kirakhatja-e a haszonélvező a tulajdonost?

Igen. A birtoklás, használat és hasznok szedésének jogával akár a tulajdonossal szemben is felléphet. Ez nem végleges kizárást jelent, de amíg a haszonélvező él jogaival, addig a tulajdonos hátrébb szorul.

Haszonélvezeti joggal terhelt lakás eladása? Nem lehetetlen!

Bár elsőre bonyolultnak tűnhet, ügyvéd vagy ingatlanközvetítő segítségével az ilyen ingatlanok eladása jogszerűen és biztonságosan lebonyolítható. Fontos azonban előzetesen tájékozódni a jogi lehetőségekről és kötelezettségekről.

Illés és Szabó Ügyvédi Társulás vezető ügyvéde, Dr. Szabó Judit Anna megerősítette a következő jogi kérdéseket:

–A tulajdonjognak három fő részjogosítványa van, a birtoklás, a használat (és hasznok szedése) és rendelkezés. A haszonélvező a jogát nem ruházhatja át, de a birtoklás, a használat és a hasznok szedése jogának gyakorlását átengedheti másnak. Bérbeadás esetén azonban a tulajdonost egyfajta előbérleti jog illeti meg. A rendelkezés joga azt jelenti, hogy a tulajdonos az ingatlant eladhatja, vagy megterhelheti – ehhez nem kell a haszonélvező hozzájárulása. A tulajdonos személyének változása azonban nem érinti a haszonélvezeti jog fennmaradását. Ha a tulajdonos eladja az ingatlant, az új vevő is csak a haszonélvező jogainak sérelme nélkül gyakorolhatja a tulajdonjogot. A holtig tartó haszonélvezeti jog legtöbbször az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon keletkezik és az özvegyet illeti.