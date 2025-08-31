Az osztrákok nem viccelnek – így büntetnek meg, ha nem szabályosan túrázol

A közösségi média mással sincs tele, mit hogy milyen csodálatos kirándulóhelyek vannak a szomszédban. Aki teheti, fogja a túrabakancsát és már indul is a végtelenbe és tovább, de mielőtt ezt megtenné, jobb ha pár szabályt megmutatunk, hogyan kell helyesen túrázni. Az osztrákok nem viccelnek, olyannyira komolyan veszik a témát, hogy összeállítottak egy 10 pontos ajánlatcsomagot azoknak, akik meglátogatnák természeti kincseiket és lélegzetelállító építményeiket.

Egy túra során a legfontosabb, hogy tiszteljük és óvjuk meg a természet értékeit

Fotó: Dombi Regina

Az osztrák hegyek és túraútvonalak kifejezetten népszerűek a magyar túrázók körében. Ennek oka egyrészt a közelség, hiszen Nyugat-Magyarországról alig néhány óra alatt elérhetők a kelet-ausztriai hegyvidékek, másrészt pedig az osztrák turizmus magas színvonala: jól kiépített útvonalak, tiszta környezet és megbízható infrastruktúra várja a kirándulókat.

Ezeket a helyeket látogatják a magyar túrakedvelők

A magyarok körében különösen kedvelt célpont a Rax és a Schneeberg, amelyek Bécstől délre fekszenek, és autóval Budapest felől is könnyen megközelíthetők. Szintén sok magyar választja a Hohe Wandot, amely szintén Bécs közelében található, és különleges sziklafalai, panorámás kilátói, valamint via ferrata útvonalai miatt népszerű. Távolabb, de ugyancsak közkedvelt a Salzkammergut vidéke, például a Dachstein régió és a Hallstatt környéki hegyek.

– Mi már évek óta itt élünk párommal és két gyermekünkkel, akik kétnyelvűek, hiszen párom osztrák. Kezdetben nagyon sokat jártam túrázni, munka mellett kikapcsolt az a gyönyörű látvány, ami fogadott bármerre is néztem. Ami egyből feltűnt, hogy itt még véletlenül, de tényleg, egy darab szemetet sem talál az ember sehol, illetve, hogy itt mindenki udvarias, az emberek előre engedik egymást a kis szűk túraútvonalakon és hogy egy hüttében is tudja mindenki, mi a rend. Ott ugye van úgy – főleg ha egy több száz főt befogadni képes épületről beszélünk –, hogy amolyan kollégiumi feeling alakul ki, na akkor jobb, ha mindenki tudja, mit illik és mit nem – mondta el Horváth Anita, egykori csokonyavisontai lakos.