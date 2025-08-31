1 órája
Az osztrákok nem viccelnek – így büntetnek meg, ha nem szabályosan túrázol
Kösd fel a gatyát, ha Ausztriába utazol. Az osztrákok ugyanis azt is megmondják, hogy nézzen ki egy túra, mit tegyél és hogy ne viselkedj a hegyekben.
Túra okosan – így kell ezt csinálni!
Fotó: Dombi Regina
A közösségi média mással sincs tele, mit hogy milyen csodálatos kirándulóhelyek vannak a szomszédban. Aki teheti, fogja a túrabakancsát és már indul is a végtelenbe és tovább, de mielőtt ezt megtenné, jobb ha pár szabályt megmutatunk, hogyan kell helyesen túrázni. Az osztrákok nem viccelnek, olyannyira komolyan veszik a témát, hogy összeállítottak egy 10 pontos ajánlatcsomagot azoknak, akik meglátogatnák természeti kincseiket és lélegzetelállító építményeiket.
Az osztrák hegyek és túraútvonalak kifejezetten népszerűek a magyar túrázók körében. Ennek oka egyrészt a közelség, hiszen Nyugat-Magyarországról alig néhány óra alatt elérhetők a kelet-ausztriai hegyvidékek, másrészt pedig az osztrák turizmus magas színvonala: jól kiépített útvonalak, tiszta környezet és megbízható infrastruktúra várja a kirándulókat.
Ezeket a helyeket látogatják a magyar túrakedvelők
A magyarok körében különösen kedvelt célpont a Rax és a Schneeberg, amelyek Bécstől délre fekszenek, és autóval Budapest felől is könnyen megközelíthetők. Szintén sok magyar választja a Hohe Wandot, amely szintén Bécs közelében található, és különleges sziklafalai, panorámás kilátói, valamint via ferrata útvonalai miatt népszerű. Távolabb, de ugyancsak közkedvelt a Salzkammergut vidéke, például a Dachstein régió és a Hallstatt környéki hegyek.
– Mi már évek óta itt élünk párommal és két gyermekünkkel, akik kétnyelvűek, hiszen párom osztrák. Kezdetben nagyon sokat jártam túrázni, munka mellett kikapcsolt az a gyönyörű látvány, ami fogadott bármerre is néztem. Ami egyből feltűnt, hogy itt még véletlenül, de tényleg, egy darab szemetet sem talál az ember sehol, illetve, hogy itt mindenki udvarias, az emberek előre engedik egymást a kis szűk túraútvonalakon és hogy egy hüttében is tudja mindenki, mi a rend. Ott ugye van úgy – főleg ha egy több száz főt befogadni képes épületről beszélünk –, hogy amolyan kollégiumi feeling alakul ki, na akkor jobb, ha mindenki tudja, mit illik és mit nem – mondta el Horváth Anita, egykori csokonyavisontai lakos.
Az osztrákok nem cicóznak
Azzal azonban sokan sajnos nincsenek tisztában, hogy hogyan kell viselkedni egy hüttében vagy egy túra során. Az Osztrák Alpesi Szövetség egy 10 pontos ajánlás csomagban szedi össze azokat a javaslatokat, ami úgy vélnek minden túrázónak be kellene tartania annak érdekében, hogy a pihenés mindenkinek egyaránt élvezetes legyen, illetve hogy a természeti értékek és illetve építmények az eredeti állapotukban maradjanak.
- Egészségesen a hegyekben
A hegyi túrázás állóképességi sport — valóban előnyös hatásai csak megfelelő egészség és realistán felmért teljesítőképesség esetén érvényesülnek.
- Gondos tervezés
Használj túratérképeket és figyelj különösen az időjárásra, mert az eső, szél és hideg növeli a balesetveszélyt!
- Teljes felszerelés
A túrától függően válaszd meg a hátizsák tartalmát, de mindig legyen nálad eső-, hideg- és napvédelem, elsősegélycsomag és mobiltelefon.
- Megfelelő lábbeli
Jó túracipő vagy bakancs védelmet nyújt, csökkenti a fáradtságot és javítja a stabilitást. Fontos a jó illeszkedés, tapadós talp, vízállóság és könnyű kivitel.
- Talajbiztonság (trittsicherheit)
A leggyakoribb turista-baleset az elcsúszásból vagy megbotlásból ered — a gyors tempó vagy fáradtság csökkenti a stabilitást. Vigyázz a kövek elmozdítására is, ami akár alattad is bekövetkezhet.
- Maradj a jelzett útvonalon
A jelöletlen terepen nő az eltévedés és a leszakadás veszélye. Ne menj rövidítést — ha letértél, térj vissza az utolsó ismert pontra!
- Rendszeres pihenők
- Felelősség gyermekekért
A gyerekeknél fontosabb a játékos felfedezés, mint a céltudatosság. Szentélyes, balesetveszélyes részeknél egy felnőtt csak egy gyerekre figyeljen.
- Kis csoportok
A kis létszám segíti a mozgékonyságot és a kölcsönös segítségnyújtást. Tartsatok együtt, hiszen egy apró baleset egyedül súlyos következményekkel járhat.
- Tisztelettel a természetért
Ne hagyj szemetet, kerüld a zajt, maradj az ösvényeken, ne zavard az állatokat, ne tapogass meg növényeket, és tartsd tiszteletben a védett területeket. Lehetőség szerint használj tömegközlekedést vagy szervezett közlekedést a célhely eléréséhez.
A valódi büntetések természetesen a károkozásért, a szemetelésért és a szándékos rongálásárt járnak, de az Osztrák Alpesi Szövetség “10 pontja” abban segít, hogy a túrázás felelős, élvezetes és biztonságos élmény legyen mindenkinek.