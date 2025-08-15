1 órája
Kincset érő ruhák: se Birkin, se Gucci, a szegény ember a turkálóban luxizik a hónap közepén
Ezek a boltok remek lehetőséget kínálnak azoknak, akik nemcsak pénzt szeretnének megtakarítani, hanem környezettudatos módon, fenntarthatóan szeretnének öltözködni. A turkálók, mára egyre népszerűbbé váltak világszerte és Magyarországon is.
Valaki imádja, valaki hallani sem akar róla, pedig nem csupán a környezet, hanem a pénztárcánk is hálás lehet a turkálóban történő vásárlásért. Gyakran előfordul, hogy egy-egy kiváló minőségű darabot jóval kedvezőbb áron szerezhetünk be, mint a hagyományos üzletekben. Így nem kell lemondanunk a stílusról vagy a minőségről azért, hogy megkíméljük a költségvetésünket.
5 ok, amiért népszerűek a turkálók
Manapság egyre többen figyelnek fel ezekre a boltokra, ahol másodkézből származó ruhákat és használati tárgyakat lehet venni. Sokan azért járnak ide, hogy spóroljanak, de ennek a népszerűsége ennél sokkal többrétű okokra vezethető vissza. Nézzük meg, miért érdemes neked is belevetned magad ebbe az izgalmas világba!
Megfizethetőség
A jelenlegi gazdasági helyzetben sokan megfontolják, mire költenek. Az infláció és az áremelkedések miatt a takarékosság kulcskérdéssé vált. Magyarországon számos igényes, vállfás turkáló működik, ahol minőségi ruhák között válogathatunk. A kilós vagy darabáras vásárlási lehetőségek pedig mindenkinek lehetőséget adnak arra, hogy a pénztárcájához igazítsa választását.
Környezettudatosság
Egyetlen pamut póló előállításához több ezer liter vízre van szükség. Globális szinten rengeteg ruhát dobnak ki még akkor is, ha azok nem voltak valóban használhatatlanok. A fenntartható divat alapja a másodkézből való vásárlás, amely csökkenti a textilhulladékot, és mérsékli a környezeti terhelést. Ha itt vásárolunk, hozzájárulunk ehhez a pozitív változáshoz.
Egyediség
Ha unod a fast fashion üzletek sablonos kínálatát, a turkálók igazi paradicsomot jelentenek. Itt ritka, különleges, egyedi darabokra is rábukkanhatsz, amelyekkel egyéni stílust alakíthatsz ki. Mivel használt ruhákról van szó, mindig érdemes alaposan átvizsgálni a kiválasztott darabokat, nincs-e valamilyen hibája, figyelni kell a méretre, anyagra és a címke állapotára, hogy valóban tartós és megfelelő ruhát válassz.
Kincsek a múltból és a jelenből
A turkálás egy igazi kincskeresés: egyszerre találkozhatsz régi korok divatjával és a mai trendekkel. Az üzletekben színes minták, izgalmas szabásvonalak, elegáns és sportos darabok egyaránt várnak rád. Még prémium márkák is megbújhatnak közöttük. Így nem csak megfizethetően, hanem stílusosan is frissítheted ruhatáradat.
Saját stílus fillérekből
A turkálók segítségével bárki kialakíthatja egyedi öltözködési stílusát, legyen szó egy jól kombinálható szettről, vagy divatos darabokról, amelyeket fillérekért szerezhet be. Vannak üzletek, ahol magasabb árakon, vállfás megoldásokkal dolgoznak, de sok helyen akár pár száz forintért is találhatsz új kedvenceket. Fontos azonban eloszlatni a tévhitet: ezek az üzletek nem csupán kopott vagy régi darabokat kínálnak, hanem sokszor kiváló állapotúakat is. A siker titka, hogy a megfelelő időpontban látogass el az üzletbe, hiszen az árak gyakran csökkennek az árucsere napjai után.
- Hogy mit is jelent a turkálás szenvedélye a gyakorlatban? Megkérdeztünk egy vásárlót, aki már évek óta jár használt-ruha boltokba:
–Fogalmam sincs pontosan mióta, talán 25 éve voltam először turiba. Ami igazán vonz, az a kíváncsiság: mindig izgalmas, hogy találok-e valami különlegességet, ami nem jön szembe az utcán mindenkinél. Szeretem azokat a termékeket, amik ritkák, egyediek, és ami egy kicsit más, mint a megszokott. Márkás cuccokat is jó áron lehet itt szerezni — egyszer például vettem egy vadiúj, márkás bőrcipőt 3000 forintért, ami boltban 40-50 ezer lenne. Ez volt az egyik legjobb fogásom – mesélte Nagy Sándorné, kaposvári háziasszony. Hozzátette: általában nincs konkrét célja, amikor bemegy egy üzletbe, csak nézelődik, és ha valami megtetszik, megveszi, akár évszakhoz nem illő darabot is. Mint mondta: számára nemcsak vásárlás, hanem kikapcsolódás, egy kis kaland is mindez.