Tűz a kaposvári sávháznál – nagy erőkkel vonultak a tűzoltók 

A riasztás pillanatában a legközelebbi tűzoltóegységek azonnal indulnak. Míg a járművek szirénázva szelik át a várost, a központban már zajlik az információk feldolgozása: Mi ég és hol? Vannak-e bent rekedt emberek?

Tűz nem volt, de tűzoltó igen

Tűz: A riasztástól a bevetésig

A tűzoltók érkezéskor azonnal felmérik a helyzetet: hol a tűz gócpontja, milyen az épület szerkezete, fennáll-e robbanásveszély. A parancsnok irányítása alatt mindenki tudja a dolgát: egyik egység az oltást kezdi, másik a mentést, mások biztosítják a vízforrást vagy a forgalmat.

Légzőkészülékben, több tíz kilogrammos felszereléssel a hátukon, a lánglovagok gyakran olyan körülmények között dolgoznak, ahol más már be sem léphetne – sűrű füst, magas hőmérséklet, zuhanó törmelékek.

De nem volt ez mindig így

Akik a hetvenes-nyolcvanas évek Kaposvárát ismerték, jól emlékezhetnek azokra az időkre, amikor a tűzoltás még sokkal inkább az emberi leleményen és kitartáson múlt, mintsem a technikán. Nem voltak még hőkamerák, modern hőálló ruhák, sem GPS-koordinátákkal dolgozó riasztórendszerek. A tűzoltók azonban akkor is nap mint nap gyakoroltak. A technika sokat fejlődött, de a lényeg ugyanaz maradt: életeket menteni.

A régi időkben egy tűzoltógyakorlat nem csupán szakmai esemény volt, hanem a falu vagy város társadalmi eseménye is. A helyiek összegyűltek a főtéren, kíváncsian figyelték, ahogy a tűzoltók gyors egymásutánban kapcsolják össze a tömlőket, pumpálják a vizet kézi szivattyúkkal, és másznak fel a magasra állított létrákra. Nézzük hogyan is nézett ki 1984. május 11-ei gyakorlata: