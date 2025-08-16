augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Kontroll

1 órája

Nincs ott a tűcsap, ahol lennie kellene..., furcsa dolgokra derült fény ellenőrzéskor

A Delta Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai elsőként a Lengyeltótiban található tűzcsapokat nézik át. 

Harsányi Miklós

– A tűzcsapok tartozékainak meglétét és a működőképességüket, valamint  a közölt és a valós helyzet közötti eltéréseket ellenőrzik  – derült ki az egyesület tájékoztatójából. – Első alkalommal 12 tűzcsapot néztek át, ezek közül 3 helyen a címet szükséges pontosítani, valamint 2 esetben a tűzcsap környezete nehezíti, vagy gátolja annak használatát.

tűzcsap
Tűzcsapokat ellenőriztek 
Fotó: Delta Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Arra is felhívták a lakosság figyelmét, hogy a föld alatti tűzcsapot ne temessék be. Tűz esetén nagyban gátolja a tűzoltók munkáját, ha a tűzoltás közben még ki kell ásni a tűzcsapot. Az esetleges eltérésekről, valamint hibákról az egyesület tájékoztatja Lengyeltóti Város Önkormányzatán keresztül a DRV Zrt. illetékeseit is.
– Ha tüzet, balesetet, kidőlt fát, esetleg bajbajutott embert, vagy állatot lát, a 112-es központi segélyhívón túl hívja a 06209949499-es ügyeleti telefonszámunkat – közölték. 

 

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
