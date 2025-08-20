Fényrobbanások az égen: ezért lett hagyomány a tűzijáték augusztus 20-án

A tűzijáték minden évben elbűvöli az augusztus 20-i ünneplőket, amikor az égbolt színes fényekkel telik meg. Budapesten, több nagyvárosban, és akár kisebb településeken is alapos előkészületek előzik meg a látványosságot. Bár

Az augusztus 20-i tűzijáték még mindig mosolyt csal a kicsik és nagyok arcára egyaránt.

Fotó: NAGY NORBERT / Forrás: Székesfehérvárfotó

A tűzijáték története – füsttől a fényorgiáig

A legenda szerint, minden egy bambusszal kezdődött... A 9. század környékén a kínaiak bambuszrudakat tömtek meg fekete lőporral (a puskapor korai elődjével), majd meggyújtották őket – a füst, a lángok és az éles durranások pedig elűzték a környéken ólálkodó rossz szellemeket. Kevesen gondolták volna akkor, hogy ebből az egyszerű mágikus praktikából valaha milliókat szórakoztató látványosság lesz.

Az első, a maihoz hasonló tűzijátékokat a 12. századi Kínában rendezték – hamarosan pedig nélkülözhetetlenné váltak a császári születésnapokon, vallási ünnepeken és hivatalos ceremóniákon. Ebben az időben már külön tűzijátékgyárakat is létesítettek, Kína mellett Japánban is.

Európába a 14–15. század fordulóján érkezett meg a látványos újdonság: München, Velence és London adtak otthont az első „fényjátékgyáraknak”. A mediterrán térség – főként Spanyolország, Olaszország és Málta – azóta is őrzi pirotechnikai hagyományait; a francia tűzijátékok pedig máig külön kategóriát képviselnek a szakmában.

A feljegyzések szerint Magyarországon először I. Mátyás király és Beatrix királyné esküvőjén tartottak tűzijátékot, 1476-ban Székesfehérvárott. 1686-ban Budavár visszafoglalását is tűzijátékkal ünnepelték. A Szent István-napi tűzijátékot Budapesten 1927 óta minden évben megrendezik, kivéve a második világháború éveit, valamint az 1956 és 1966 közötti időszakot.

Magyarországon az első tűzijátéküzem a 20. század elején jött létre, a közönségszórakoztató látványosság pedig a két világháború között kezdett igazán népszerűvé válni.A feljegyzések szerint Magyarországon először I. Mátyás király és Beatrix királyné esküvőjén tartottak tűzijátékot, 1476-ban Székesfehérvárott. 1686-ban Budavár visszafoglalását is tűzijátékkal ünnepelték. Az uralkodóosztály tagjai mindig is előszeretettel használták a tűzijátékot arra, hogy „a fontos eseményeken, vendégeiket elvarázsolják, valamint váraikat megvilágítsák.”