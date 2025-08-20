1 órája
Fényrobbanások az égen: ezért lett hagyomány a tűzijáték augusztus 20-án
Augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén este, nemcsak a látvány kápráztat el minket: minden fényrobbanás mögött gondosan megtervezett pirotechnika és évszázados hagyomány rejlik. A tűzijáték a magyar nemzeti ünnep különleges fénypontja, amely egyszerre szórakoztat, lenyűgöz és emlékeztet a múlt értékeire. De honnan is kezdődött a tűzijátékok népszerűsége?
A tűzijáték minden évben elbűvöli az augusztus 20-i ünneplőket, amikor az égbolt színes fényekkel telik meg. Budapesten, több nagyvárosban, és akár kisebb településeken is alapos előkészületek előzik meg a látványosságot. Bár
A tűzijáték története – füsttől a fényorgiáig
A legenda szerint, minden egy bambusszal kezdődött... A 9. század környékén a kínaiak bambuszrudakat tömtek meg fekete lőporral (a puskapor korai elődjével), majd meggyújtották őket – a füst, a lángok és az éles durranások pedig elűzték a környéken ólálkodó rossz szellemeket. Kevesen gondolták volna akkor, hogy ebből az egyszerű mágikus praktikából valaha milliókat szórakoztató látványosság lesz.
Az első, a maihoz hasonló tűzijátékokat a 12. századi Kínában rendezték – hamarosan pedig nélkülözhetetlenné váltak a császári születésnapokon, vallási ünnepeken és hivatalos ceremóniákon. Ebben az időben már külön tűzijátékgyárakat is létesítettek, Kína mellett Japánban is.
Európába a 14–15. század fordulóján érkezett meg a látványos újdonság: München, Velence és London adtak otthont az első „fényjátékgyáraknak”. A mediterrán térség – főként Spanyolország, Olaszország és Málta – azóta is őrzi pirotechnikai hagyományait; a francia tűzijátékok pedig máig külön kategóriát képviselnek a szakmában.
A feljegyzések szerint Magyarországon először I. Mátyás király és Beatrix királyné esküvőjén tartottak tűzijátékot, 1476-ban Székesfehérvárott. 1686-ban Budavár visszafoglalását is tűzijátékkal ünnepelték. A Szent István-napi tűzijátékot Budapesten 1927 óta minden évben megrendezik, kivéve a második világháború éveit, valamint az 1956 és 1966 közötti időszakot.
Mitől varázslatos egy tűzijáték? – színek, villanások és egy kis kémia az égbolton
A tűzijátékok olyan alacsony robbanóanyag tartalmú pirotechnikai eszközök, amelyek célja nem más, mint esztétikai hatásokat kelteni – fényt, hangot, füstöt és hulló szikrákat festeni az ég vásznára. Bár a közönség számára csupán néhány pillanatnyi varázslatot jelentenek, a háttérben precízen megalkotott fizikai és kémiai folyamatok húzódnak meg.
Alapvetően kétféle látványtípus létezik: a földközeli hatást produkáló szerkezetek, valamint a légbe lövellő, magasban „kivirágoztatható” tűzijátékok. Az utóbbiakat vagy saját meghajtás, vagy aknavetőből történő kilövés juttatja a magasba, hogy szétrobbanva színpompás csillagokat rajzoljanak az éjszakába. Mindez papír- vagy kartonhengerből indul, amelyet belül különféle pirotechnikai keverékkel, úgynevezett csillagokkal töltenek meg. Ezek az apró gömbök égés közben eltérő hullámhosszú fényt bocsátanak ki – ennek köszönhető az a lenyűgöző színskála, amely a piros, narancs, sárga, zöld, kék, lila és ezüst árnyalataiban játszik.
Egyetlen tűzijáték-show során tulajdonképpen mind a négy fő élménytípus megjelenhet:
- hanghatás (durranás, sistergés),
- fényjelenség (villanások, csillagok),
- füst,
- konfettiszerű hulló részecskék.
A legtöbb modern bemutatót ráadásul úgy koreografálják, hogy a színek és robbanások ritmusa zenével legyen összehangolva, így jön létre az az egyedi, katartikus élmény, amelyért évszázadok óta rajong az emberiség. Érdekesség, hogy a mélykék színt mai napig rendkívül nehéz előállítani a levegőben – a pirotechnikusok szerint ez a legigényesebb kívánság egy ilyen projekt során.
Bár sokan vélekednek úgy, hogy a gyerekkori élmény a legerősebb és utána már kevésbé csillog a szemük a tűzijáték alatt, a technika folyamatos fejlődése miatt a látvány évről-évre káprázatosabb és az augusztus 20-i tűzijáték mindig mosolyt csal kicsik és nagyok arcára.