Lávsztori a siófoki tűzoltóságon: így talált feleséget a balatoni lánglovag

Különleges előzmények után kelt egybe a siófoki lánglovag a menyasszonyával. Íme a tűzoltó története.

Szelfik már készültek Szanka Gáborék júniusi nagy napján, de a hivatalos fotósorozatra eddig izgatottan vártak a siófoki tűzoltóság kollégái. 

Különleges fotók is készültek a siófoki tűzoltó esküvőjén. Fotók: otók: Bélavári László 

A szerelmi történet előzményének pikantériája pedig az, hogy Gábor és Brigi egészen addig nem is találkoztak, amíg az őrmester bátyja Kupidót nem játszott. Amikor meglátta későbbi sógornőjét azt gondolta:

Ő pont az öcsémhez illene, el tudnám képzelni a sógornőmként!

– számol be a történetről az Országos Katasztrófavédelem közösségi oldalán.

Gábor üzenetben kért bocsánatot Brigitől testvére tolakodó viselkedéséért. Itt indult kettejük kapcsolata. Végül a tapasztaltabb testvérnek lett igaza. A két fiatal számára rövid idő alatt kiderült, nagyon is illenek egymáshoz. 

Meglepetés tűzoltó módra

A nagy napon a siófoki tűzoltóparancsnok és helyettese is tiszteletét tette, majd a pezsgőceremónia fénypontja a „B” csoportosok „diszkrét érkezése” volt. A meglepetésvendégek persze nem jöttek üres kézzel, egy aprópénzzel megtöltött tömlővel kedveskedtek kollégájuknak, bízva abban, hogy az ajándék gazdagságot hoz a friss házasságba.

 

