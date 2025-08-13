Átalakítás
1 órája
Tűzoltókocsivá alakítják a teherautót a KÖTÉL önkéntesei
Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület (Kötél) tagjai egy használt platós tehergépkocsit tűzoltó gépjármű fecskendővé alakítanak át. A részben műszaki mentésre alkalmas járművön elöl és hátul is kialakítanak egy-egy csörlőt, eddig csaknem 40 millió forintot fordítottak a felújításra, amit előreláthatóan ősszel fejeznek be.
