Tűzoltókocsivá alakítják a teherautót a KÖTÉL önkéntesei

Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület (Kötél) tagjai egy használt platós tehergépkocsit tűzoltó gépjármű fecskendővé alakítanak át. A részben műszaki mentésre alkalmas járművön elöl és hátul is kialakítanak egy-egy csörlőt, eddig csaknem 40 millió forintot fordítottak a felújításra, amit előreláthatóan ősszel fejeznek be.